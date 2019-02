La Generalitat preveu una inversió de més de 10 milions als ports gironins

La Generalitat invertirà 30,8 milions d'euros en els pròxims quatre anys als ports catalans que gestiona, dels quals 10, 3 es destinaran a les comarques gironines.

D'aquesta partida, el 44% de la inversió s'ha destinat a Palamós (4,5 milions), principalment per l'adequació dels talusos i el projecte de reposició dels blocs de formigó i adequació del dic de recer. D'aquesta, 245.000 ? estan reservats per habilitar el port com a Punt Schengen.

La resta d'inversions destacades són la urbanització del passeig marítim del port de l'Estartit (1,8 milions) i la substitució de la coberta de la llotja de peix i dels magatzems complementària al port de Blanes (800.000 euros). Els ports de Sant Feliu de Guíxols i de Roses rebran també partides del 4% i del 3% respectivament.

Calvet va explicar a la presentació del nou Pla d'Inversions 2019-2022 que no renuncia que el Port de Palamós pugui esdevenir un punt d'entrada Schengen i per això el PAIF ha destinat una partida a preparar les instal·lacions, tot i que l'Estat encara no autoritza el punt. Calvet va subratllar que no ser un punt d'entrada Schengen –i que només sigui port escala- suposa que les possibilitats dels creueristes i de mercaderies estiguin «limitades». «Quan els vaixells venen d'espais no Schengen veuen limitada la capacitat de desembarcar, de gaudir de l'entorn territorial de Palamós i, per tant, de dinamitzar l'economia i generar ocupació a la ciutat», va comentar.

La inversió total als ports catalans serà de 30 milions d'euros. Segons el Conseller, el pla prioritzarà la millora de la protecció i l'abric dels ports i a adequar les infraestructures portuàries al canvi climàtic. Una altra part important de la inversió es destinarà a potenciar la connexió entre el port i les ciutats amb nous espais socials que acostin la ciutadania amb aquestes infraestructures.



Èxit de passatgers

Pel que fa a la passada temporada de creuers, el port de Palamós i el port de Roses van acollir 51.000 passatgers, que respecte l'any passat suposa un 17% més d'escales i un 13% els passatgers. Pel que fa a Palamós, port de referència de la Costa Brava, ha batut per segon any consecutiu un rècord de passatgers i escales (46.000 i 46 respectivament).

El port de Roses ha tingut 5.200 passatgers i 8 escales, doblant ambudes xifres respecte l'any 2017. L'impacte econòmic estimat de l'activitat de creuers en els dos ports de la Costa Brava ha estat de 3,8 milions d'euros.