L´ATM crea una guia per millorar la distribució urbana al territori

La distribució urbana de mercaderies (DUM) és una problemàtica que d'uns anys ençà s'ha agreujat per la introducció de nous models de transport a les ciutats i el creixement del comerç electrònic. L'anomenada «última milla», que es refereix als últims quilòmetres d'una entrega, és un repte per al món del transport, ja que la regulació dels usos dels espais canvia d'un ajuntament a un altre.

Els transportistes gironins reivindiquen una regulació més uniforme i que diferenciï els vehicles industrials i comercials. Algunes de les problemàtiques que es troben són d'horaris. En el cas de Begur o l'Escala s'ha de distribuir abans de les 10 del matí, i es troben que molts clients d'hosteleria encara no han obert els negocis. També hi ha dificultats en l'accés, com per exemple ocorre a Sant Feliu de Guíxols, on recentment el consistori ha limitat l'accés a les zones comercials, i on la zona habilitada al passeig és «insuficient», segons asseguren. «Patim restriccions a cada municipi, dificultant-nos poder fer la nostra feina», expressa Eduard Ayach, vicepresident d'Asetrans.

A més, els nous distribuidors que operen sota l'etiqueta «e-commerce» s'han introduït a l'equació, posant sobre la taula qüestions com l'intrusisme laboral, l'optimització dels recursos i el perjudici per al medi ambient que comporta l'augment del trànsit als municipis.

En aquest sentit, el consorci ATM de l'Àrea de Barcelona format per la Generalitat, l'Ajuntament de Barcelona i d'altres administracions locals ha volgut resoldre totes aquestes problemàtiques amb unes pautes d'actuació, el «llibre blanc de bones pràctiques». L'objectiu és racionalitzar la DUM mitjançant un paquet de mesures en relació amb els vehicles i les seves emissions. Així mateix un dels eixos principals és la unificació de tota la regulació que actualment es troba sota criteri municipal.

En principi, el llibre blanc està comprès en la taula del sector logístic de la regió metropolitana de Barcelona, i per tant la seva aplicació està vinculada al pla directori de mobilitat d'aquesta zona. Tot i així, segons assegura el sub-director general d'Ordenació del Transport i Desenvolupament Sectorial, Josep Maria Fortuny, la intenció final és que aquest document tingui un «abast superior» i que també serveixi com a «document de referència i guia per tots els municipis que hagin d'afrontar problemes relacionats amb la DUM».

Precisament, una de les demandes del sector del transport gironí és que es tingui en compte les particularitats de la demarcació en l'elaboració d'un document que principalment està orientat a l'àrea metropolitana de Barcelona. Sobre aquest aspecte, Fortuny assegura que «aquest document no és purament expositiu, sinó que aporta solucions i mesures concretes a qualsevol municipi que hagi d'afrontar aquest tipus de problemes», apunta. Per tant, tot i les característiques pròpies de la demarcació gironina, els seus municipis també podran «aprofitar» les indicacions d'aquest document, treballat des de fa mesos a la Taula del Sector Logístic, creada el 2016.



Principals conflictes

La disparitat d'horaris de càrrega i distribució, els accessos, tipus de vehicles i els punts de recollida són alguns dels principals problemes que el nou document vol resoldre. «En general es tracta de qüestions relacionades amb l'accés dels vehicles als llocs i les operacions de càrrega i descàrrega», comenta el polític. «Ens consta que els municipis de la demarcació gironina tenen una problemàtica relacionada amb la distribució durant les èpoques turístiques, i les organitzacions professionals del transport ens han manifestat que suposa un problema de gestió important», sosté el sub-director general.

Així, aquest nou manual pretén facilitar als ajuntaments eines per gestionar d'una manera més adequada la DUM, i que tot i les seves característiques pròpies, s'homogeneïtzin determinades prescripcions d'actuació, com la fixació dels horaris. «Hi ha gent que només es fixa en els temes relacionats amb la distribució de l'última milla de l'e-commerce perquè són els més novedosos. Però també hi ha una distribució tradicional en molts municipis que també en moltes ocasions presenta problemes de compatibilitat amb els horaris d'ús de la via pública, amb l'afluència de vehicles, etc.», puntualitza Fortuny». Però també hi ha una distribució tradicional en molts municipis que en moltes ocasions presenta problemes de compatibilitat amb els horaris d'ús de la via pública per l'afluència de vehicles», admet. En aquests moments, el llibre blanc s'ha presentat a la darrera taula del Sector Logístic, i la intenció ara és començar un període de difusió del contingut i dels seus efectes fent trobades amb associacions municipalistes.



Escepticisme al sector

Des del sector del transport gironí asseguren que és necessari trobar un encaix des de la distribució i de les empreses que treballen dins dels municipis. Han treballat en alguns punts del document, i es mostren escèptics pel que fa a la seva aplicació a les demarcacions fora de l'àrea metropolitana. «Hem de veure si el llibre blanc té una extrapolació a les províncies, perquè les particularitats de la Costa Brava no tenen res a veure amb Barcelona», exclama Ayach. «Es tracta que poguem fer la nostra feina», conclou.