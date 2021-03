Les vendes de la distribució de ferreteria i bricolatge creixen un 18%

Acumulem ja un any de confinament domiciliari i això ha provocat situacions i canvis en els nostres hàbits. El sector de la ferreteria i el bricolatge ho ha notat de manera positiva. Tothom coincideix que passar més hores dins de casa sense poder sortir ha despertat i ha generat una falera a l'hora de portar a terme petites reformes a la llar.

Els que ja eren manetes de per si han pogut disfrutar de més hores per fer el que més els agrada. I els que no tenien tanta traça s'han animat també i s'han sumat a la que alguns anomenen febre del bricolatge. Qui més o qui menys s'ha atrevit durant aquests mesos a fer alguna reforma. Des del sector també asseguren que el fet que la gent no hagi pogut fer vacances ni viatges a l'exterior ha provocat que hi hagi més estalvis i que aquests es destinin a fer aquelles reformes que estaven pendents o que s'anaven dilatant en el temps.

Les dades que acrediten que el sector del bricolatge i la ferreteria està passant per un bon moment són molt clares. La distribució del sector de ferreteria va encarar el final de l'any amb una remuntada de les xifres de negoci, ja que en el tercer trimestre es va registrar un augment de vendes del 18,73% a tot l'Estat amb relació al mateix període de l'any passat. El sector es va començar a recuperar-se de la davallada del 25,5% registrada entre abril i juny, coincidint amb el confinament. Les dades, registrades per l'Associació d'Empreses de Fabricants i Distribuïdores (Aecoc) confirmaven fa un temps enrere una millora des del mes de maig. Els grans operadors especialitzats són els que van acabar el tercer trimestre amb millors xifres, amb un creixement del 22,14%. Així doncs, haurien recuperat bona part de la facturació perduda durant els mesos anteriors (-28,8%).

Les botigues de proximitat també van veure com les vendes pujaven un 11,93% entre juliol i setembre, després d'haver patit un descens del 12,16% en el trimestre anterior.

«Les vendes en ferreteria són de rècord des del mes de maig, la campanya de productes de jardí ha sigut molt bona i el canal online està desenvolupant-se molt per sobre de les previsions que es tenien a principis d'any», explicava fa un temps el responsable de l'àrea de Ferreteria i Bricolatge d'Aecoc, Alejandro Lozano. Tot i els bons resultats, el sector veia amb «incertesa el futur» i estava preocupat davant la «possible caiguda del consum» i els nous rebrots, indica Lozano. Sembla que la tendència va encara en augment i que les feines de bricolatge a la llar continuen en un nivell de demanda important. A més, ara també les botigues de bricolatge i ferreteria poden tornar a l'activitat un cop s'han aixecat determinades restriccions. En aquest sentit, el sector ha celebrat la reobertura de les grans superficies comercials. Molts centres de bricolatge i ferreteria tenen establiments en aquests centres. El responsable d'un centre de bricolatge, decoració i moble kit celebrava dies enrere la tornada dels clients a la botiga, si bé considerava «incoherent» estar limitats a obrir 400 m2 i fer-ho amb un 30% d'aforament. «Nosaltres tenim una botiga de 2.500 m2, i preferiria haver de destinar una persona a controlar un aforament molt reduït però que el client pogués circular lliurement per tot l'espai», apuntava. Tot i això, es confia en que aquesta primavera es pot donar una certa remuntada en les vendes.