L'arròs de Pals, un producte respectuós amb el medi ambient

L'arròs de Pals té entre moltes altres particularitats que encara es cultiva amb un procés quasi artesanal que fa que sigui molt respectuós amb el Medi Ambient. I es que tampoc no podia ser d'una altra manera ja que els seus camps de conreu se situen en un indret privilegiat, a peus del gran massís del Montgrí.

Tot aquest procés artesanal es pot conéixer de primera mà perquè molts productors obren les seves portes per veure com es fa la collita i la sembra. Ara no, per qüestions sanitàries, però quan es pugui no deixin passar l'ocasió de veure i participar fins i tot en alguna d'aquestes feines.

L'arròs de Pals gaudeix d'un gran prestigi a la cuina catalana i fora d'aquí. Els agricultors inunden els camps de novembre a febrer perquè s'hi puguin establir aus migratòries, espècies d'insectes, ocells i una flora característica. Tot un procés artesanal. Segons expliquen els seus responsables la «singularitat de la seva textura i qualitat es deu, en part, a la climatologia de la zona, ja que en ser menys càlida que en altres zones arrosseres, l'arròs ha d'estar més temps en contacte amb la terra i això fa que sigui més consistent i que mai no es covi». Les varietats que es conreen són: Bahia, Tebre, Jsendra, Loto/Nembo, Bomba, Carnaroli i Akita Komachi. Tots tenen les seves propietats però un element comú: la seva excel·lent qualitat.