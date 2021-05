Espai Piscines Graf sensacions en acer, per al gaudi i confort dels seus clients. Submergir en una piscina construïda amb una forma lliure i al seu gust, acabats escollits d’una àmplia gamma de possibilitats, amb la profunditat i forma del fons adequada a les seves necessitats, amb filtracions de nova generació que li mantenen l’aigua cristal·lina sense esforços, de membrana armada amb múltiples acabats de les millors marques com Renolit Alkorplan, així com pedres de coronació en pedra reconstituïda, amb múltiples possibilitats en accessoris de balneoteràpia, talassoteràpia, nedo a contracorrent, escala, calefacció, manteniments automàtics de la qualitat de l’aigua, neteja automàtica... Sensacions de benestar, d’alegria, de satisfacció, pel resultat de la compra de la piscina adequada als desitjos i necessitats de tota la família.

L’ús tradicional de piscines a les cases particulars cada vegada més està evolucionant cap a equipaments aquàtics moderns, dotats de les últimes tecnologies i dissenys d’avantguarda, que reuneixen formes diferents amb tobogans, dolls, escaletes, etc. Al mateix temps, s’aposta per seguretat, sostenibilitat, higiene i confort.

Davant d’aquest canvi de concepció, l’acer suposa una alternativa real a conceptes tradicionals. Permet que Dissenys innovadores, està provada tècnicament i es econòmicament rendible, ja que permet que disminuir els costos de funcionament i manteniment.

Acer al carboni de màxima qualitat, amb un primer revestiment de zinc en calent que proporciona una excel·lent capa de protecció galvànica tant en la part interior com exterior de la piscina, un segon revestiment amb làmina de clorur de polivinil adherit en calent sobre la protecció galvànica augmenta exponencialment la protecció de l’acer el qual queda protegit de tota inclemència.

Aquest tipus de protecció és la recomanada pels més importants fabricants d’acer per a la construcció de piscines i elements empotrables.

A més, la reducció de pes respecte a estructures clàssiques, permet la seva implantació en infraestructures o terrenys difícils. D’altra banda, l’escàs gruix de les xapes permetria, fins i tot, rehabilitar una antiga estructura introduint en el seu interior un got d’acer que trauria només uns pocs centímetres.

L’acer és un material antilliscant i suau que permet que puguin gaudir amb més tranquil·litat de la teva piscina teus fills i els teus pares. Descobreix la gamma d’Espai Piscines d’acer, amb múltiples acabats, atractius dissenys i diferents mides. A més, l’acer es caracteritza per ser un material d’alta resistència i durabilitat per les seves propietats: material resistent, llibertat de disseny, qualitat mediambiental, obres netes, fàcil manteniment, i material antilliscant i suau.

