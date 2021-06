Continuant amb la recent obertura del centre MasterD Almería i dels centres MasterD oberts a Castelló i Alcorcón l'any passat, el grup de formació obre ara una nova acadèmia a Girona, el que suposarà una gran contribució a un dels seus principals objectius: el de portar la formació el més lluny possible i al màxim de persones. Catalunya es converteix d'aquesta manera en una de les comunitats on més presència té MasterD, amb diverses seus a Barcelona, una a Tarragona, i ara, una altra a Girona.

La nova acadèmia MasterD Girona estarà situada al Carrer Emili Grahit, 5 i permetrà a tots els habitants de la ciutat i província tenir accés als seus diferents serveis en formació presencial i en línia, de quins serveis estem parlant? D'un pla i seguiment individualitzat perquè l'alumne pugui aconseguir qualsevol meta que es proposi, ja vulgui aconseguir una plaça d'ocupació pública o el seu lloc de treball somiat en una empresa capdavantera.

Acadèmia d'oposicions a Girona

MasterD compta amb més de 25 anys d'experiència en la preparació d'oposicions per a tota mena d'ocupació pública, la qual cosa li ha convertit en un referent del sector en aquest quart de segle. Amb l'arribada del nou centre de Girona, pretén ajudar a tots els opositors de la província de Girona a aconseguir un dels molts llocs que es convoquen cada any en especialitats diferents com l'Administració, Forces i Cossos de Seguretat, Correus i molt més.

Sens dubte, un lloc d'ocupació pública és garantia d'estabilitat i la sortida laboral preferida de milers d'aspirants cada any, alguna cosa que només s'aconsegueix tenint un planning d'estudi adequat, establint rutines i descansos i, sobretot, uns objectius ben marcats. Aquest és el treball d'una acadèmia d'oposicions: adaptar aquests elements al perfil de cada opositor, ja que cadascun d'ells és completament diferent i requerirà un assessorament i acompanyament diferent.

Cursos professionals Girona

Si l'ocupació pública era una de les sortides laborals preferides, també existeix un gran nombre de persones que es decanten per llançar-se al mercat privat, a la recerca del seu lloc somiat en una de les empreses més importants de cada sector. MasterD Girona també compta amb un ampli catàleg de cursos professionals que permeten al treballador especialitzar-se en un lloc d'ocupació en concret. No és cap secret que el mercat està cada vegada més professionalitzat i les empreses busquen treballadors qualificats a través d'una bona formació. Es tracta del tret diferencial entre ser contractat i quedar-se a les portes.

MasterD porta gran part de la seva trajectòria formant professionals en els sectors més importants del mercat, com poden ser la Mecànica, Informàtica, Educació, Sanitat, Veterinària, Hostaleria, Videojocs, Màrqueting, Energies Renovables, Audiovisuals, Disseny, Administració i molt més. Tot això rematat amb practiques en una de les empreses importants anteriorment esmentades i una borsa d'ocupació exclusiva per als alumnes.

Estudiar FP a Girona

Una de les grans novetats del Grup MasterD al llarg de l'any 2021, a més dels seus nous centres de Formació, ha estat la unió del centre d'FP ITEP. Això permet al Grup MasterD completar la seva oferta en FP, ja sigui mitjançant formació reglada, amb avaluació contínua, o preparació de proves lliures.

L'FP és un dels tipus de formació amb major ocupabilitat avui dia, ja que una gran part de les empreses busquen treballadors especialitzats d'aquest perfil. El gran nombre d'àrees que abasta és una altra dels avantatges destacables, podent accedir a Graus de Formació Professional d'àmbits molt diferents i arribant a tots els sectors del mercat privat.

Més opcions d'estudi a Girona

El centre MasterD Girona pretén erigir-se en una alternativa de garantia als centres universitaris, instituts i altres tipus de centres de formació, i, sobretot, continuar aconseguint èxit juntament amb els seus alumnes com porta fent durant més de 25 anys en el món de les oposicions i la formació, tan reglada com en preparació de proves lliures.

Com esmentàvem anteriorment, Catalunya i la província de Girona és un dels millors llocs d'Espanya per a trobar ocupació, tant en les administracions públiques com en el sector privat, gràcies als milers d'empreses operatives en el territori amb necessitats de personal qualificat per a continuar creixent.

El centre MasterD Girona té la seva seu al Carrer Emili Grahit, 5, i està oberta per a totes aquelles persones a la recerca de canviar de rumb en la seva carrera professional o simplement, començar la seva vida laboral en el lloc de treball que han triat.