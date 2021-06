El polígon industrial de Fornells de la Selva es troba en plena activitat amb 194 empreses implantades i amb projectes de millora i de futur. Ocupa una superfície urbana d’1.189.000 metres quadrats i una superfície urbanitzable de 262.000 metres quadrats. La seva radiografia és la d’un polígon integrat per concessionaris de vehicles, indústria alimentària, logística i de serveis.

Una vegada es comença a deixar enrere la pandèmia ara és l’hora de reactivar els projectes que van quedar sobre la taula. Abans de la pandèmia es va constituir l’associació d’empresaris i propietaris del polígon amb la intenció de portar a terme diferents accions amb l’Ajuntament o entre els mateixos empresaris. L’alcaldessa de Fornells, Sònia Gràcia, ha confirmat que tot i estar constituïda l’associació no ha pogut tirar endavant els projectes pendents per l’aturada que hi ha hagut obligada per la pandèmia, però la intenció és «escoltar les seves inquietuds, veure què es pot millorar, quins problemes hi ha» i consensuar les solucions.

Un dels projectes pendents és la millora del carrer Indústria, un dels vials més antics del polígon i un dels que presenta un més mal estat. La intervenció consistirà a fer les canonades noves, traslladar-les del centre de la calçada i posteriorment asfaltar tot el carrer de dalt a baix. Un altre dels carrers on s’ha d’actuar és el Pep Ventura. En aquest cas, el pla de millora passa per posar llum a una part del vial. Tot el municipi disposa d’enllumenat LED i ara toca fer el pas i saltar cap al polígon, segons ha confirmat l’alcaldessa, que ha afegit que aquesta actuació s’executarà per fases.

El polígon disposa d’una bona vida econòmica i vitalitat per afrontar el futur, però el seu creixement en superfície passaria primer per aprovar el pla d’ordenació urbana de tot el municipi. Darrere la zona dels concessionaris de vehicles hi ha parcel·les disponibles, però la seva ocupació està frenada per la llei de comerç, que impedeix que s’hi instal·lin empreses comercials. Pel que fa a la fibra òptica, tot el municipi està ben cobert. Una de les demandes habituals dels polígons és precisament la fibra, però en el cas de Fornells fa anys que va ser objecte d’una prova pilot i ara tot el municipi i també el polígon industrial estan perfectament coberts i connectats.