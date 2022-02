Girona tindrà properament un mòdul professional per crear nous xòfers que s’incorporin al sector del transport on sempre ha faltat mà qualificada. De fet, històricament el sector sempre ha reclamat conductors. Aquest ha estat una de les mancances més importants durant els darrers anys i des de la patronal Asetrans fa anys que s’aposta per la necessitat d’una bona formació per incorporar gent al sector. Hi ha molts vehicles, hi ha moltes mercaderies a transportar però no hi ha prou conductors.

El perfil del conductor actual és d’una mitjana d’edat alta. Les jubilacions no es cobreixen amb gent jove i el sector no s’ha convertit en prou atractiu per atraure gent. Aquesta seria la radiografia que es fa des de la patronal per part del seu vicepresident, Eduard Ayach qui té molt clar hi ha mercat per poder incorporar més personal. Salarialment, la feina és atractiva tot i que té el hàndicap de la conciliació familiar. Això passa tant al sector de les mercaderies com en el de passatgers.

Per això té especial importància la formació i si les coses no es torcen en breu s’anunciarà que la demarcació de Girona hi haurà un mòdul de formació on els joves a partir de 16 anys rebran la formació necessària per poder conduir sigui un camió o un autobús. Ara hi havia el fre de l’edat. No es podia conduir un camió fins als 21 anys i un bus fins als 23. Un cop rebaixat el límit d’edat a 18 o 21 ara serà més fàcil potser incorporar gent jove. Des d’Asetrans s’està a punt d’incorporar al mercat laboral fins a 45 carnets -30 en mercaderies i 15 en viatgers de gent que ja haurà completat la seva formació.

El CIM La Selva és una de les peces claus per a la formació. El seu centre disposa d’aules específiques però també de diverses instal·lacions de primer nivell. En un futur també s’ampliarà amb una àrea amb un taller per fer pràctiques fins i tot de toro. També té molta importància l’aula permanent situada a Llers, ja que cada cinc anys els conductors estan obligats a fer 35 hores de reciclatge i formació. Una bona prova de la importància que ha adquirit la formació és que l’equip de formadors ha passat d’estar integrat per 4 persones a les 22 que són actualment. Hi ha fins i tot titulats en toxicologia per fer la formació en tècnics d’aliments. El centre deformació es tracta d’un espai de 220 metres quadrats situat a la Central Integrada de Mercaderies CIM La Selva, que compta amb diferents serveis i que és propietat de l’empresa pública Cimalsa.

Ser un conductor professional pot convertir-se en una bona sortida laboral, ja que el sector del transport és un dels que té una major projecció de cara al futur. És un dels sectors considerats indispensables. L’edifici on s’ubica el nou centre de formació ocupa un espai de 220 metres quadrats, entre aules, zona administrativa i despatxos per a associats. La inversió aproximada ha estat de 800.000 euros i s’ha aixecat aplicant criteris de consum zero, amb una estructura de fusta i una instal·lació de plaques fotovoltaiques per l’autoconsum d’energia.

El nou centre de formació es troba integrat dins del CIM La Selva en una zona de 22 hectàrees entre els termes municipals de Vilobí d’Onyar i Riudellots de la Selva, a tocar de l’aeroport Girona-Costa Brava. Des d’Asetrans destaquen la situació estratègica de l’espai. I ho resumeixen amb una frase: «Des de la finestra es veuen passar camions».