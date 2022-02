La demarcació de Girona veurà millorat una part de la seva xarxa viària després que la Diputació anunciés en la seva darrera sessió plenària una actualització del pla de carreteres. Feia temps que s’estava pendent d’aquest tràmit i finalment ara tirarà endavant. Concretament, es tracta d’una actualització del que es va aprovar l’any 2012 per ajustar-lo a la situació actual de la xarxa de carreteres i adaptar-lo d’acord amb les esmenes i els acords establerts amb la Generalitat de Catalunya en els últims anys, segons la informació facilitada pel mateix ens comarcal. El nou pla inclourà també diverses millores ambientals.

Segons el que va aprovar la Diputació el pla identificarà primer les carretes que poden incloure’s en la xarxa local. «Es tracta de camins existents que no haurien de ser municipals, sinó catalogats com a carreteres de codi d’acord amb la Llei i el Reglament de carreteres», segons consta en l’acord que va tirar endavant.

En aquest sentit, el pla zonal segueix tots els tràmits pertinents. A partir d’ara, aquest document estarà disponible perquè tots els ajuntaments de les comarques gironines i les entitats del territori puguin dir-hi la seva, fent-hi aportacions o presentant propostes de millora. En l’actualitat, la xarxa de carreteres de la Diputació de Girona està formada per 187 carreteres amb una longitud total de 787 quilòmetres.

D’altra banda, la Diputació va aprofitar la mateixa sessió plenària per aprovar també millores en diverses vies de les comarques gironines. Concretament, es va aprovar un pressupost de 3’1 milions d’euros per portar a terme quatre actuacions en carreteres de l’ens. Es tracta de tres projectes definitius (trams de la GIV-5147 entre Corts i Camós; la GIV-5235 a Maià de Montcal i la GIV-6228, del Pont del Príncep a Vilamalla) i un d’inicial, a la GIV-6211, de Figueres al Far d’Empordà. Una de les actuacions fa referència segons l’acord de la Diputació a la millora de la carretera GIV-5147, que uneix el nucli urbà de Camós amb la cruïlla de la carretera que enllaça amb el veïnat de Corts (Cornellà del Terri), amb una longitud d’1,8 quilòmetres. S’hi portaran a terme obres d’eixamplament i millora del traçat per reduir el risc d’accidents i millorar-ne la circulació, tenint en compte que es tracta d’una via en la qual circula un nombre important de vehicles pesants, segons la informació facilitada per la Diputació.

Es tracta d’actuar i millorar sobre vies que suporten diàriament molt de trànsit. Un altre projecte escollit i pressupostat és en un tram de 1.020 metres de la GIV-5235, de l’N-260 fins a Maià de Montcal. Les obres, que tenen un pressupost de 419.289,81 euros, serviran per completar el condicionament de la carretera, que ja ha estat adaptada en els primers 750 metres. L’objectiu és eixamplar també aquest tram per garantir-ne la seguretat perquè es tracta d’una zona amb un volum de trànsit remarcable.