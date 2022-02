A poc a poc el sector del transport, sigui de mercaderies o de passatgers, va agafant novament velocitat. Es comença a prémer l’accelerador cap a una desitjada recuperació després de la pandèmia i recuperar les xifres que hi havia el 2019. Falta encara recuperar per exemple el transport turístic i el de cap de setmana, però en la resta d’àmbits es comença a veure el panorama amb un cert positivisme. La marxa ja està posada.

En el cas del transport escolar la normalitat és absoluta, en paraules del president d’Asetrans, Àlex Gilabert i s’està a l’espera d’acabar de concretar el mecanisme quan entrin en funcionament les jornades intensives a escoles i instituts el juny i el setembre. «Anem pel bon camí» pel que fa la recuperació, segons afirma. Les caigudes van ser importants arran de la pandèmia i durant el confinament i la vista està posada en recuperar els valors que hi havia per exemple el 2017 o 2019. Faltarà veure què passarà els propers mesos amb el transport turístic o excursions de cap de setmana, ara pràcticament sense activitat.

Pel que fa al transport de mercaderies feina n’hi ha i el volum a transportar és important. Cal pensar també que es continuarà anant endavant i recuperant els nivells. Hi ha oferta, hi ha vehicles però com sempre falta personal. Una de les assignatures a resoldre que té el sector però que des d’Asetrans ja fa temps que s’hi posa fil a l’agulla.

El sector del transport a la demarcació de Girona afronta el futur amb una certa tranquil·litat després que s’hagin tancat els convenis tant de mercaderies com de viatgers. Això ha de donar estabilitat. El novembre de 2021 es va ja tancar el conveni de passatgers que contempla increments de 1’75% pels 2022 i del 2’25% pel 2023. Aquest conveni avana renovant-se regularment i on hi havia un certa conflictivitat era al de mercaderies on s’arrossegava una situació bastant enquistada des de feia 10 anys. Pendent de la seva publicació, ara ja es pot dir que hi ha conveni en el sector de les mercaderies un cop salvades determinades línies vermelles entre totes les parts implicades.

Les parts van anar cedint i ara el conveni tindrà vigència fins al 2024. És l’embrió, tal com ho defineixen des d’Asetrans, per llavors afrontar la nova realitat que presenta el transport i la logística. Cal preparar bé el futur i aquest conveni és la base. «Servirà per matar el passat», segons afirma Eduard Ayach, vicepresident de la patronal del transport. Es tanquen ferides i es posa la vista en el conveni que ha de sortir a partir de 2024 més adaptat la realitat. També des de la patronal s’ha volgut donar valor a tot allò que les empreses de manera individual i privada han fet durant la congelació del conveni. Es considera igualment que els salaris no és que fossin el principal escull de la llarga negociació. No era únicament un problema econòmic sinó que calia que aspectes del passat es posessin al dia. Actualment hi ha una nova realitat en el transport i la logística.