Els Estats Units anuncien la seva retirada del Consell de Drets Humans de l'ONU

L'ambaixadora dels Estats Units davant les Nacions Unides, Nikki Haley, va anunciar la retirada del seu país del Consell de Drets Humans de l'organisme internacional i va denunciar l'«hostilitat interminable» contra Israel. «Aquest any, igual que en anys previs, el Consell de Drets Humans de l'ONU ha aprovat cinc resolucions contra Israel, més que les aprovades contra Corea del Nord, Iran i Síria en conjunt», va lamentar. Així, va destacar que «aquest focus desproporcionat i aquesta hostilitat interminable cap a Israel és una prova clara que el consell està motivat per un biaix polític i no pels Drets Humans», segons el diari The New York Times.

«Si el Consell de Drets Humans de l'ONU va atacar països que compleixen amb els Drets Humans i va protegir països que els violen, els Estats Units no han de donar-li cap credibilitat», va manifestar. «Mirin els membres del consell i veuran un terrible menyspreu pels drets més bàsics», va dir, abans de fer referència a Veneçuela, Xina, Cuba i República Democràtica del Congo. Haley va defensar que, tot i la decisió dels EUA d'abandonar l'organisme -convertint-se en el primer país que ho fa voluntàriament-, «aquest pas no és una retirada dels compromisos amb els drets humans».