Roca: «La Infanta no porta bé la presó del seu marit»

L'advocat Miquel Roca va considerar que la infanta Cristina no porta bé l'entrada a la presó del seu marit, Iñaki Urdangarin, encara que va explicar que es tracta d'un tema molt seriós i molt íntim per parlar-ne. A la pregunta d'un periodista sobre com està portant la Infanta l'entrada del seu marit a la presó, l'advocat va respondre que «segur que ho endevina vostè, en principi no ho porta bé», i va afegir que « segur que sí» quan se li va preguntar directament si ho està passant malament.

«És un tema tan seriós i tan íntim que fins i tot crec que ens fa una mica de vergonya parlar-ne», va assegurar l'advocat que va defensar la infanta Cristina quan estava imputada per un delicte fiscal en el cas Nóos. Cristina de Borbó va sortir absolta d'aquestsa imputació, però el seu marit va entrar a la presó de Brieva (Àvila) per complir una pena de 5 anys i 10 mesos.

Per altra banda, Diego Torres, l'exsoci d'Iñaki Urdangarin condemnat a més de cinc d'anys pel cas Nóos, va ser traslladat a una cel·la compartida al mòdul 1 de la presó de Brians 2, on es reclou els interns que estan a l'espera de la seva classificació inicial. Torres, que dilluns passat va dormir al mòdul d'ingrés de Brians 2, ha passat a ocupar ara una cel·la compartida en un espai de la presó que acull tant presos penats com preventius pendents de classificació.

Està previst que Torres s'estigui en aquest mòdul fins que sigui entrevistat pels tècnics de l'equip multidisciplinari que estan encarregats de proposar el tipus de règim penitenciari més adequat al reclús –tancat, ordinari o obert–, en funció del seu perfil psicosocial, i se li assigni una cel·la segons la classificació que se li hagi concedit.

La Junta de Tractament de Brians 2 disposa d'un termini màxim de dos mesos per proposar la seva classificació en primer, segon o tercer grau a la Direcció General de Serveis Penitenciaris, que serà la que finalment decideixi el seu règim carcerari, en funció del seu perfil psicosocial i de les seves circumstàncies personals.