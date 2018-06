Els comunitaris que hagin viscut 5 anys al Regne Unit tindran tots els drets

El Govern britànic va presentar la seva proposta d'un sistema per facilitar que els ciutadans de països de la Unió Europea que resideixin al seu territori puguin continuar vivint allà després del Brexit. La resolució del dubte sobre què succeirà amb els més de tres milions de ciutadans de països de la Unió Europea que viuen actualment al Regne Unit és un dels temes més difícils en les converses sobre el procés de sortida del club comunitari que mantenen els Executius de Brussel·les i Londres.

El ministre d'Interior, Sajid Javid, va explicar que la proposta de Sistema d'Assentament de la Unió Europea és un procés «simple i directe», destinat a garantir que els ciutadans de la Unió Europea poden quedar-se de forma indefinida a territori britànic. «Al llarg del procés, estarem intentant cedir, no buscant raons per negar-nos», va afirmar el ministre.

D'acord amb la proposta, els ciutadans de països comunitaris que han viscut al Regne Unit de forma continuada durant cinc anys tindran l'estatus d'assentats, el que els donarà els mateixos drets que els britànics per treballar, estudiar i accedir a serveis i beneficis socials, com succeeix actualment. Aquest sistema s'aplicarà també a familiars propers, com el cònjuge, els fills, els pares i els néts.

Els que visquin al Regne Unit abans del 31 de desembre però que no hagin complert els criteris per obtenir la residència, tindran l'estatus de preassentats fins que compleixin el termini dels cinc anys. Responsables del Ministeri d'Interior han dit que el sistema, que començaria a funcionar a finals de 2018 fins a juny de 2021, no suposarà una càrrega. Els sol·licitants només hauran de demostrar la seva identitat i que resideixen al Regne Unit, així com que no tenen antecedents penals greus. Unes 1.500 persones treballaran perquè el sistema estigui operatiu via Internet.