La família de Franco esgotarà els recursos legals per impedir l'exhumació del dictador

La tomba on hi ha enterrat Francisco Franco

La tomba on hi ha enterrat Francisco Franco Reuters

La família de Francisco Franco ha fet públic aquest dissabte al vespre un comunicat en el qual afirma que "en cap concepte" col·laborarà "activa o passivament" amb la decisió del govern espanyol d'exhumar les restes mortals del dictador i adverteixen que esgotaran "tots els recursos legals que tinguin al seu abast" per impedir-ho.

Amb aquesta missiva, firmada per la família Martínez-Bordiú Franco, els seus parents han volgut contradir les declaracions de Francis Franco, net del dictador, publicades aquest dissabte en una entrevista al diari La Razón.

Els parents de Franco asseguren que diversos mitjans de comunicació han "tergiversat" les seves paraules i expliquen que han emès aquest comunicat per "evitar qualsevol malentès". A més, la família ha expressat la seva "confiança en els tribunals de justícia i en la legalitat vigent", des del seu punt de vista "greument vulnerada pel Reial Decret Llei aprovat divendres", i "molt especialment en la Comunitat Benedictina que té encomanada la custòdia de les restes" de Franco.

La família del dictador ha recordat que la Comunitat Benedictina "no accedirà a cap exhumació en contra de la família del difunt". Per aquesta raó, els parents esperen que el govern espanyol "no podrà culminar el seu propòsit de vexar" les restes de Franco en un acte que qualifiquen de "revengisme retrospectiu sense precedents en el món civilitzat".

En cas que finalment es faci l'exhumació, la família de Franco ha anunciat que exigirà que se li entreguin les restes del dictador per donar-los "sepultura cristiana".