El Govern sirià avisa els EUA que no podran evitar que recuperi el control d'Idlib

El ministre d'Exteriors sirià, Walid al-Mualem, va avisar que els Estats Units no dissuadiran Damasc de recuperar el control de la província d'Idlib. Concretament, Al-Mualem va reiterar les seves sospites que els EUA bombardejaran Síria sota el pretext d'un «atac químic» que seria atribuït a l'exèrcit governamental. «Tot el que estan muntant els EUA no afectarà la determinació del poble sirià ni els plans de l'Exèrcit de Síria d'alliberar Idlib i acabar definitivament amb els terroristes», va assenyalar Al-Mualem. El ministre va afegir que Damasc voldria acabar ja el conflicte, però «la ingerència de les nacions occidentals, amb els EUA al capdavant, és un obstacle».

Paral·lelament, diversos mitjans de comunicació estatals sirians van informar de fortes explosions dissabte a la nit en una base aèria propera a Damasc, al·legant que es tractava d'un accident en la línia elèctrica. No obstant, segons fonts militars afins al règim sirià, les explosions responen a atacs aeris per part d'Israel. Així, les explosions van ser provocades per diversos míssils llançats des dels Alts del Golan per les forces israelianes, als quals l'Exèrcit sirià va respondre. En tot cas, Israel no havia reconegut els atacs a l'hora de tancar aquesta edició.