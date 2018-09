Ordre de detenció contra Willy Toledo per negar-se a declarar

El Jutjat d'Instrucció número 11 de Madrid ha emès una ordre de detenció contra l'actor Willy Toledo per no anar a declarar davant la justícia després de la denúncia d'Advocats Cristians i de la Fiscalia. El jutjat va emetre una ordre per demanar el seu arrest i posada a disposició de la justícia de cara al proper 13 de setembre, quan està previst que declari, segons va informar l'organització denunciant. La decisió judicial es produeix després que l'actor hagi eludit declarar al jutjat després de ser citat fins a dues vegades.

L'Associació Espanyola d'Advocats Cristians va denunciar davant la Fiscalia uns comentaris que considera ofensius, difosos per Willy Toledo a través de Facebook al juliol de 2017, que, segons el parer de l'entitat denunciant, «vexaven els sentiments religiosos». A més, l'organització de juristes demanarà al jutge que valori l'existència d'un delicte d'odi després que l'actor declarés a la televisió que, durant la Guerra Civil, van afusellar persones a causa de la seva fe i van incendiar esglésies perquè «alguna cosa farien».