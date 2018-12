El maquinista i el director de Seguretat, únics imputats per l'accident de l'Alvia

El titular del Jutjat d'Instrucció número 3 de Santiago de Compostel·la, Andrés Lago, ha donat per finalitzada la investigació per l'accident de l'Alvia ocorregut el 24 de juliol de 2013 a Angrois, mantenint com a únics imputats el maquinista, Francisco José Garzón, i el director de Seguretat en la Circulació d'Adif quan va entrar en funcionament la línia, Andrés Cortabitarte. Per a la resta d'investigats, ha ordenat l'arxiu provisional de les diligències.

En un acte emès ahir, el jutge imputa al maquinista i a l'exdirector de Seguretat 80 delictes d'homicidi i 144 de lesions per imprudència professional greu, i acorda la continuació de les diligències prèvies pels tràmits de procediment abreujat.

De la mateixa manera, determina el sobreseïment provisional i arxiu de la causa contra els altres cinc investigats: tres membres de la consultora pública Ineco, l'exdirector de Seguretat de Renfe, Antonio Lanchares, i el gerent de l'àrea de seguretat en la circulació del nord-oest, Fernando Rebón.

Les parts tenen ara un termini de 10 dies per recórrer el tancament de la instrucció, així com per elaborar els seus escrits d'acusació o demanar que es practiquin diligències complementàries.

En una interlocutòria de 65 folis, el jutge fa pivotar les responsabilitats de l'accident en l'excés de velocitat derivat de la «imprudència» del maquinista i en l'absència d'un informe d'avaluació de riscos per part d'Adif per a aquesta infraestructura, que determina com a necessari.