Putin adverteix que «no s'ha d'ignorar el perill d'una guerra nuclear»

El president rus, Vladímir Putin, va demanar que no s'ignori el perill d'una possible guerra nuclear i va criticar els EUA per provocar una nova carrera armamentística en sortir d'importants acords de desarmament nuclear. «Hi ha una tendència a menystenir el perill d'una guerra nuclear», va dir durant la seva roda de premsa anual.

«No busquem un avantatge en la carrera nuclear, busquem mantenir l'equilibri i garantir la nostra pròpia seguretat», va assegurar Putin, tot afegint que s'està «desmantellant» el sistema de contenció del creixement de l'armament nuclear.

Després de la sortida dels EUA del tractat Start, «la pedra angular de la no proliferació, vam haver de reaccionar, i ara volen sortir del Tractat de Míssils de Mig i Curt abast, però hem de defensar-nos i no poden queixar-se dient que prenem avantatge», va explicar el president rus. Va enviar un nítid missatge als EUA: «Les nostres noves armes són per preservar la paritat. Res més. No volen negociacions? Cap problema. Garantirem la nostra pròpia seguretat».

Putin va mostrar el seu suport al replegament de les tropes dels EUA de Síria, encara que ho va posar en dubte recordant que també han anunciat el mateix sobre l'Afganistan des de fa 17 anys i romanen a aquest país. «Si els EUA han decidit retirar les seves tropes de Síria, llavors és el pas correcte.És necessària la presència de tropes nord-americanes? No, jo crec que no», va dir el líder rus, que creu que la presència de tropes nord-americanes a Síria no té sentit perquè el país àrab es disposa a començar un procés d'arranjament polític després de la guerra que va començar al març de 2011.

Putin va coincidir amb el president dels EUA, Donald Trump, en què el grup gihadista Estat Islàmic ha patit «importants cops» a Síria, encara que va advertir del risc que els grups radicals que han combatut a Síria es traslladin a altres països de la zona.