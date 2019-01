Defensa acomiada una soldat assetjada sexualment pel seu cap

El Butlletí Oficial del Ministeri de Defensa (BOD) va publicar a principis de gener la baixa d'una soldat que estava patint assetjament sexual d'un superior per pèrdua de condicions psicofísiques. La dona, de 38 anys, tenia contracte amb l'Exèrcit de l'Aire fins el 2024, però el ministeri creu que ja no compleix els requisits per continuar sent militar. A més, com que la seva baixa és «aliena a acte de servei», no té dret a pensió o indemnització.

L'informe de la junta mèdica militar admet que, «si es prova la denúncia presentada per la interessada i per la qual s'instrueix un procediment per assetjament sexual d'un superior, podria establir-se una relació de causalitat de la seva patologia amb les vicissituds del servei». Però, de moment, aquesta relació no es reconeix, de manera que la militar ha estat acomiadada sense indemnització després de 10 anys a files.

El 22 de març de 2016 la soldat va denunciar que el seu superior aprofitava quan es quedaven sols per masturbar-se davant d'ella, una acció que es produïa 15 vegades al mes com a mínim des de l'any 2014.