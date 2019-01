La Fiscalia de Veneçuela demana prohibir a Guaidó la sortida del país

El fiscal general de Veneçuela, Tareck William Saab, va anunciar l'obertura d'una investigació preliminar contra Juan Guaidó per autoproclamar-se «president encarregat» del país, alhora que va sol·licitar tres mesures cautelars que no contemplen la seva detenció: Prohibició de sortida del país i d'alienació de béns i bloqueig d'actius.

Saab va explicar que des del 23 de gener, quan Guaidó es va declarar mandatari interí, «s'han suscitat fets violents, pronunciaments de governs estrangers i la congelació d'actius de la República, el que implicaria la comissió de delictes greus que atempten contra l'ordre constitucional». Va destacar que l'objectiu d'aquestes mesures cautelars és permetre al Ministeri Públic seguir recollint «el suficient i total element de convicció» per «aturar aquests actes que han malmès la pau de la República, la nostra economia i el patrimoni nacional».

Les mesures cautelars no inclouen la seva detenció, quelcom amb el que el propi Guaidó ha especulat en els darrers dies. El també opositor Leopoldo López va ser arrestat i condemnat a gairebé 14 anys de presó per incitar a la violència durant les revoltes contra el Govern que va encapçalar el 2014.

Interrogat per la premsa sobre com interpreta aquest pas de la Fiscalia, Guaidó li va treure importància. «No estic desestimant una amenaça de presó, no vull que es prengui així, però no hi ha res de nou sota el sol», va afirmar, apuntant que en realitat no és una «amenaça» contra la seva persona, sinó contra tota l'Assemblea Nacional. El president del Parlament va lamentar que «l'única resposta» del Govern de Maduro a l'actual crisi sigui la «repressió». «És una dictadura que no entén que s'ha acabar el seu temps, que Veneçuela està decidida a canviar, que el món està clarament conscient del que passa a Veneçuela», va destacar.



Crida a la «sensatesa»

Per part seva, Maduro va demanar a l'oposició «ignorar les crides imperials» i apostar pel diàleg, argumentant que és l'«única via de convivència», en el marc de l'escalada de tensió per l'autoproclamació del líder opositor. «L'oposició ha d'ignorar les crides imperials que apunten cap a la confrontació entre germans. Apel·lo a la sensatesa i a la responsabilitat. Reitero el meu compromís amb un gran diàleg nacional com a única via de coexistència i convivència», va escriure al seu compte oficial de Twitter.

El president veneçolà va afirmar que creu «en la paraula, en la política, en l'ésser humà i en la diplomàcia com l'única forma d'aconseguir l'entesa». En referència a això, va recordar que ha ofert diverses vegades seure a la taula de negociacions amb l'oposició. «He estat i estaré disposat a dialogar per protegir la pau», va emfatitzar.

Paral·lelament, l'assessor de Seguretat Nacional dels Estats Units, John Bolton, va denunciar «amenaces» contra Guaidó, advertint al Govern de Maduro que hi haurà «greus conseqüències» si es materialitzen. «Denunciem les il·legítimes amenaces de l'exfiscal general de Veneçuela contra el president Juan Guaidó», va assegurar el conseller presidencial al seu compte oficial de Twitter.

Bolton no va aclarir a qui es refereix, si bé els antecessors immediats de Tareck William Saab com a caps del Ministeri Públic són Luisa Ortega-Díaz, que es va sumar a l'oposició, i Isaías Rodríguez, actual ambaixador a Itàlia.