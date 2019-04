Un jutge obliga una dona embarassada de 42 setmanes a hospitalitzar-se

Un jutjat d'Oviedo va ordenar l'ingrés d'una dona embarassada, que havia superat les 42 setmanes de gestació, a l'Hospital Universitari Central d'Astúries (HUCA), seguint les recomanacions mèdiques per controlar el part i evitar que donés a llum a casa, com era la seva voluntat. El titular del Jutjat d'Instrucció número 1 d'Oviedo va rebre una sol·licitud signada pel subdirector de Serveis Quirúrgics i Crítics de l'HUCA, que suggeria la necessitat d'adoptar la mesura d'ingrés obligat per a la pràctica immediata d'un part induït, segons va detallar el Tribunal Superior de Justícia d'Astúries (TSJA).

La sol·licitud anava acompanyada d'un informe del cap de secció d'Obstetrícia en què es relatava l'historial de controls d'embaràs i visites al servei, que van ser interrompudes per la dona en la setmana 35+2, tot i la insistència dels facultatius per que les reprengués. Els metges calculaven que la dona es trobaria actualment a la setmana 42+3 d'embaràs, de manera que l'informe advertia que si el part no es realitzava a l'hospital existiria «risc d'hipòxia fetal i mort fetal intrauterina».

Tot just dues hores després de la valoratció de l'informe, arribava a les dependències de la Policia Local d'Oviedo un acte on s'ordenava el trasllat en un vehicle medicalitzat i posterior ingrés de la dona a l'hospital per a un pacte induït si procedís. Després convèncer el marit, que era molt reticent al trasllat, la dona va ingressar a l'hospital, on roman actualment sota supervisió mèdica.