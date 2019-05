El PSOE ultima un acord per a la Mesa del Congrés sense Vox ni els independentistes

El PSOE i Podem ultimen un acord per constituir el dimarts 21 la Mesa del Congrés dels Diputats en la qual el PSOE tindria tres llocs, entre els quals la presidència, i el PP, Cs i Podem comptarien amb dos cadascun, segons van informar fonts parlamentàries coneixedores de la negociació. L'acord entre PSOE i Podem deixa fora de la Mesa Vox i les formacions independentistes i nacionalistes. El pacte està pràcticament tancat i es farà públic previsiblement a la fi d'aquesta setmana.

La Mesa es compon de nou llocs: presidència, quatre vicepresidències i quatre secretaries. El president del Congrés, que segons l'acord seria del PSOE, és la tercera autoritat de l'Estat.

El president del Govern en funcions, Pedro Sánchez, i el líder de Podem, Pablo Iglesias, van coincidir el dimarts passat en la necessitat de conformar una taula que tingui «majoria de progrés» per garantir que tiri endavant l'agenda legislativa de l'esquerra.

La vicepresidenta del Govern, Carmen Calvo, va remarcar que en la nova Mesa del Congrés no cal que estiguin representats tots els partits, sinó els que tenen més escons, refredant així les opcions d'Esquerra i del PNB. En declaracions al Congrés, Carmen Calvo va voler deixar clar que l'objectiu del PSOE és formar «una Mesa representativa dels grans partits, que són els que en aquest moment tenen més escons i que representen de manera plural el conjunt de la ciutadania».

Calvo va afegir que és en la junta de portaveus «on estan tots els partits de manera constitucional i legal». «La Mesa de Congrés no és una junta de portaveus bis, és un òrgan diferent i aquí han de ser-hi els partits que aconsegueixin un acord entre ells», va remarcar.

Després de recollir les seves credencials al Congrés, Carmen Calvo va assegurar desconèixer a qui proposarà el PSOE per presidir la Cambra i va remetre la decisió al president, Pedro Sánchez. «No ho haig de decidir jo, afortunadament -va comentar. Com és lògic, està en el treball de decisió del secretari general».



El PNB no té interès

El PNB va assegurar que no té «un interès especial» a formar part de l'òrgan rector del Congrés. En aquesta mateixa línia es va expressar la setmana passada el president de l'EBB, Andoni Ortuzar, qui va afirmar que ells no aspiren a un lloc a la Mesa perquè, «en principi», no els «tocaria», encara que va precisar que «una altra cosa és que, per caramboles», poguessin estar-hi pel fet que la resta no es posi d'acord, com va ocórrer al Senat en l'anterior legislatura.

La sots-secretària general del PSOE, Adriana Lastra, va assenyalar que la Mesa del Congrés ha de ser «molt representativa» de la nova realitat del Congrés, si bé va deixar clar que si del grup socialista depèn, Vox no formarà part de la Mesa. Lastra va insistir que el PSOE té «claríssimament» clar que no donarà suport a Vox. «Ni tan sols tindria vots per formar part de la Mesa, és simple aritmètica, necessitaria en tot cas el suport de PP i Ciutadans. Si d'aquest grup parlamentari depèn, Vox no formarà part de la Mesa», va subratllar.

A la pregunta de si el PSOE està negociant amb partits independentistes, Lastra va reconèixer que el seu grup havia parlat amb ERC i JxCat però només per a «qüestions menors, d'intendència general del Congrés».

Respecte a la situació del secretari general del PSC, Miquel Iceta, que necessita que el Parlament aprovi la condició de senador autonòmic perquè pugui exercir de president del Senat i si ERC ha aixecat el veto, Adriana Lastra va manifestar que no li consta si l'ha aixecat o no però va considerar «inaudit» que un grup del Parlament pugui vetar el representant socialista.