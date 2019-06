junqueras insta el Congrés a aixecar la seva suspensió

Oriol Junqueras i Raül Romeva van reclamar al Congrés i al Senat que reconsiderin el més aviat possible la suspensió de tots dos com a diputat i senador, respectivament, acordada per les Meses de totes dues Cambres en trobar-se en presó preventiva i ser jutjats pel Tribunal Suprem pel procés independentista català. Tots dos van presentar escrits en què defensaven els seus arguments. En el cas de Junqueras, exigeix a la presidenta del Congrés, Meritxell Batet, que convoqui la Junta de Portaveu i després la Mesa perquè estudiïn i resolguin l'escrit que ja va presentar el passat 25 de maig.