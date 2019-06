Quatre partits signen el «pacte de les flors» a Canàries sense distribuir els càrrecs

El Partit Socialista, Nova Canàries, Sí Podem i Agrupació Socialista Gomera van signar les bases de l'anomenat pacte de progrés i de canvi per a Canàries, conegut com a «pacte de les flors», que inclou un programa basat en vuit eixos però que encara no ha definit la distribució de conselleries i àrees de govern.

L'acord va ser presentat ahir al centre de Santa de Cruz de Tenerife i va comptar amb els líders del PSOE, Ángel Víctor Torres; NC, Román Rodríguez; Podem, Noemí Santana, i ASG, Casimiro Curbelo, que van estar acompanyats per nombrosos simpatitzants i membres dels quatre partits. Com a futur president del Govern de Canàries, Torres va voler donar les gràcies a NC, ASG i Podem per «haver dit sí al canvi polític a Canàries; a la voluntat majoritàriament expressada a les urnes el passat 26 de maig que hi hagi un govern progressista, així com per dir sí a la regeneració i a l'alternança». També va tenir paraules d'agraïment a aquestes tres formacions polítiques per la seva valentia després de diverses setmanes de negociacions en què hi ha hagut dies «molt durs».

En un altre ordre de coses, Eduardo de Castro González (Cs) va prendre possessió del càrrec de president de Melilla en presència de la ministra en d'Indústria, Comerç i Turisme en funcions del Govern, Reyes Maroto, però ni l'expresident de la Ciutat Juan José Imbroda ni els integrants dels Grups Parlamentaris del PP i de Vox a l'Assemblea hi van assistir.