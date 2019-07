El jove condemnat a presó per defensar una dona atracada accepta l'ajuda de Vox

El jove malagueny Borja ha acceptat finalment els més de 110.000 euros recaptats per Vox per fer front a la indemnització de 180.000 a la qual ha estat condemnat, juntament amb una pena de presó de dos anys per imprudència greu després de la mort de l'atracador d'una dona al qual es va enfrontar al carrer. Segons el seu lletrat, Alfredo Herrera, es tracta de donacions anònimes que no podrien retornar. El lletrat va confirmar que la formació ingressarà els diners, que va xifrar en 112.000 euros, al compte del jutjat, com ja havia avançat Vox, i que el jove farà front a la resta de la indemnització. El mateix Herrera va anunciar inicialment que el seu client havia decidit no acceptar els diners recaptats i que, malgrat l'agraïment per tot el suport que estava rebent, afrontaria «les conseqüències de la sentència personalment», però finalment Borja va canviar d'opinió.