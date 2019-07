La Fiscalia obre diligències sobre l'eventual retirada de Madrid Central

La Fiscalia de Medi Ambient i Urbanisme obrirà diligències sobre una eventual retirada de Madrid Central arran d'un escrit cursat per l'associació El Defensor del Pacient després de conèixer l'aplicació de la moratòria de multes en aquesta zona de baixes emissions. En un escrit de la Fiscalia General de l'Estat es comunica a la presidenta de l'associació, Carmen Flores, que se li informarà «de la decisió que s'adopti tenint en compte el resultat de les diligències que es practiquin».

Amb això responia a un escrit previ de l'associació El Defensor del Pacient per reclamar la intervenció del ministeri públic «en el cas de la retirada de Madrid Central» per la seva repercussió per a la salut dels «ciutadans que han de suportar la gran contaminació que es produeix en aquesta zona».

Tres resolucions judicials han suspès la moratòria de multes de Madrid Central en entendre que ha de prevaler la salut.