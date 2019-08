Chivite espera ser investida avui presidenta de Navarra i promet respectar «tots els sentiments identitaris»

La candidata socialista Maria Chivite no va aconseguir ser investida presidenta de Navarra en la primera votació del debat de la seva investidura en rebre el vot en contra de Navarra Suma i d'EH Bildu, 27 vots en total, enfront dels 23 suports que ha sumat de PSN, Geroa Bai, Podem i Esquerra-Ezkerra.

D'aquesta manera, tal com estava previst, Maria Chivite haurà d'esperar fins avui a què es produeixi la segona votació, en la qual és suficient la majoria simple. En aquest cas, està previst que 5 parlamentaris d'EH Bildu s'abstinguin i dues votin en contra, el que possibilitarà la investidura. Maria Chivite sumaria 23 vots a favor, 22 en contra i cinc abstencions.

La candidata socialista va dedicar ahir una hora per presentar el seu programa polític després de l'acord entre PSN, Geroa Bai, Podem i Esquerra-Ezkerra. A la tarda, les intervencions dels grups i les respostes de Maria Chivite es van prolongar durant quatre hores aproximadament, en les que va prometre respectar «tots els sentiments identitaris».

Maria Chivite va afirmar durant la seva intervenció que és «plenament conscient» que l'Executiu que aspira a presidir «serà un Govern sense majoria absoluta, i que genera recels en certa part de la societat», pel que ha demanat «confiança».

Chivite va reconèixer en la part final de la seva intervenció que «és veritat que la confiança s'ha de guanyar, no és un acte de fe» i per això va assegurar que ofereix «diàleg a la Cambra, als agents socials i econòmics, a les entitats i organitzacions socials, a tots els actors que contribueixen des de la seva activitat a construir Navarra, a dotar de valor a Navarra».

La candidata socialista va defensar que Navarra «és plural» i «aquesta pluralitat exigeix acords entre diferents per aconseguir un progrés i una prosperitat que permetin avançar en la igualtat d'oportunitats, en la cohesió social i territorial, en la innovació com a eix del desenvolupament».

Durant la seva intervenció, María Chivite va reclamar que els acords serveixin per «avançar també en una convivència en què aquesta pluralitat, aquesta diversitat que ens caracteritza, no sigui utilitzada com a arma llancívola».