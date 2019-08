Ábalos i Montero obren el debat sobre un pagament «tou» a les autovies

Els ministres de Foment i d'Hisenda en funcions, José Luis Ábalos i María Jesús Montero, han posat sobre la taula el debat sobre com finançar el manteniment i la conservació de les vies d'alta capacitat, encara que han deixat clar que el procés encara no s'ha iniciat.

Les declaracions dels dos ministres s'han produït després de publicar El País que el Govern estudia la introducció d'un possible pagament «simbòlic» per l'ús de les autovies per assegurar la seva viabilitat.

Les constructores van qualificar aquesta possible mesura de beneficiosa per a l'economia i la societat, mentre que els transportistes i els consumidors van mostrar el seu rebuig.

Ábalos va explicar ahir al matí, durant una entrevista amb Telecinco, que la possibilitat d'imposar un pagament «simbòlic» en les autovies ara gratuïtes és una qüestió a debatre i sobre la qual reflexionar, però que el procés ni tan sols s'ha iniciat.

El titular de Foment va recordar que en la passada legislatura ja es va plantejar la creació d'una subcomissió d'estudi sobre el finançament de la xarxa viària d'alta capacitat, que té un cost de 1.100 milions d'euros per a l'erari públic, però que aquesta no va arribar a constituir-se.

Des de Sevilla, Montero va precisar que no hi ha cap proposta concreta encara, però que s'analitzen fórmules que «permetin una major i millor conservació de les carreteres».

La patronal de grans constructores i concessionàries, Seopan, va qualificar aquesta eventual mesura de «beneficiosa» tant per a l'economia espanyola com per al conjunt de la societat.

En declaracions a la Cadena SER, el president de la patronal, Julián Núñez, va assenyalar que aquesta mesura havia d'haver-se implementat a Espanya «molt abans», ja que pràcticament a tot Europa es paga per l'ús de les vies d'alta capacitat.

Per contra, la Federació Nacional d'Associacions de Transport d'Espanya (Fenadismer) va mostrar el seu rebuig davant la possibilitat d'imposar un pagament «simbòlic» perquè consideren que el sector del transport per carretera ja contribueix «prou» al manteniment de les infraestructures a través de l'impost d'hidrocarburs.

A més, Fenadismer va afirmar que l'establiment d'una taxa per l'ús de les autovies augmentaria els costos d'explotació de l'activitat del transport, cosa que afectaria el valor final dels productes, que perdrien competitivitat en els mercats europeus.

L'associació de consumidors Facua també es va mostrar contrària a aquesta eventual mesura perquè creu que el manteniment de les carreteres estatals ha de finançar-se a través dels pressupostos generals de l'Estat (PGE). A més, considera que pagar per l'ús de les autovies perjudicaria els usuaris amb menys poder adquisitiu.

Segons El País, el Govern segueix perfilant un model per assegurar la viabilitat de la xarxa d'autovies de l'Estat i estudia el pagament per ús d'aquestes infraestructures, tot i que el cost per als usuaris seria «simbòlic». El diari va indicar que aquesta quantitat seria al voltant d'una desena part del que actualment es paga de mitjana a les autopistes i la seva recaptació es destinaria a reduir el peatge de les autopistes privades.