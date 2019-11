El Parlament Europeu declara l'emergència climàtica i insta a adoptar mesures amb urgència

El ple de Parlament Europeu va aprovar una resolució en què declara la situació d'emergència climàtica i mediambiental i reclama a la Comissió Europea, als governs de la UE i a «tots els agents mundials» que adoptin amb urgència mesures per «combatre i aturar aquesta amenaça abans que sigui massa tard». Els eurodiputats van rebutjar les esmenes plantejades pel Partit Popular Europeu (PPE) que advoquen per substituir la paraula «emergència» per «urgència». A més de declarar l'emergència climàtica, la resolució insta el nou Executiu comunitari presidit per Ursula von der Leyen a avaluar «plenament» l'impacte climàtic i mediambiental de totes les propostes legislatives i pressupostàries pertinents.

Igualment, va demanar a la política conservadora alemanya que la seva Comissió garanteixi que les seves propostes legislatives estiguin «totalment d'acord» amb l'objectiu de mantenir l'escalfament global per sota de 1,5 graus i no contribueixin a la pèrdua de la biodiversitat.

El text -proposat pel grup de Socialistes i Demòcrates (S&D), els liberals de Renew Europe i l'Esquerra Unitària Europea (GUE)- va rebre 429 vots a favor, 225 en contra i 19 abstencions. Els Verds van avalar la resolució, mentre que els eurodiputats del PPE van votar dividits i s'hi van oposar els Conservadors i Reformistes Europeus (ECR) i la ultradreta d'Identitat i Democràcia (ID).

Pel que fa als representants espanyols, els eurodiputats de Vox van sert els únics que van votar en contra de la resolució, mentre que tots els altres van mostrar el seu suport al text final.

Aquesta votació va tenir lloc pocs dies abans que comenci a Madrid la Cimera de Clima convocada per Nacions Unides. De fet, en una segona resolució, l'Eurocambra va demanar que la UE presenti en aquest esdeveniment la seva estratègia per aconseguir reduir totes les seves emissions «tan aviat com sigui possible» i el 2050 com a molt tard. En la mateixa línia, els eurodiputats van suggerir al nou Executiu comunitari que elevi l'objectiu de reducció d'emissions de gasos d'efecte hivernacle per al 2030 al 55% davant del 40% vigent.

Per part seva, l'activista sueca Greta Thunberg va afirmar estar «impressionada» per la resolució de Parlament Europeu. «Enmig de l'oceà estic impressionada per les notícies. No podem resoldre una crisi sense tractar-la com a tal. Esperem que ara adoptin accions dràstiques suficients», va dir.