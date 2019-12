Troben restes orgàniques al bany del detingut per la mort de Calvo

La Guardia Civil va fer una nova inspecció ocular a l'habitatge de la localitat valenciana de Manuel en el qual el detingut per la mort de Marta Calvo presumptament la va esquarterar, segons van informar fonts judicials. La inspecció va ser autoritzada per la titular del Jutjat d'Instrucció número 6 d'Alzira, i hi va ser present l'investigat, Jorge Ignacio P. J., que va mantenir silenci durant la inspecció. Aquesta diligència amb agents de la Guàrdia Civil es va dur a terme per primera vegada amb la seva presència, que va reconèixer en una primera declaració haver esquarterat la jove, tot i que sosté que va ser després de la mort accidental mentre mantenien relacions sexuals. Va explicar que havia tallat el cos i havia distribuït les parts en diferents contenidors.



Presó des del 6 de desembre

Les anàlisis es van centrar en el desguàs del lavabo de la planta baixa, l'únic del qual disposa la vivenda. Les mostres seran enviades de nou al laboratori central i no es coneixeran els resultats fins d'aquí a una setmana com a mínim.

El presumpte autor de la mort de Marta Calvo es troba en presó provisional sense fiança des del passat 6 de desembre, en una causa oberta inicialment per un delicte d'homicidi. El detingut es va entregar el passat 4 de desembre a la caserna de la Guàrdia Civil de Carcaixent.

Els advocats van agrair també el «bon treball de la Guàrdia Civil» i van afirmar que el detingut «no mostra signes de penediment». Van indicar que totes les hipòtesis continuen obertes però és aviat per avançar per quin delicte es formularà l'acusació, si homicidi o assassinat, ja que de moment el procés es troba en fase d'instrucció.

Expliquen que la família de la víctima «està destrossada perquè ja són 40 dies sense notícies de Marta Calvo i tenen l'esperança que es trobi el cos per donar resposta als interrogants».