Itàlia decreta l'aïllament de 16 milions de persones al nord del país per frenar l'expansió del coronavirus

El president del govern d'Itàlia, Giuseppe Conte, ha confirmat aquesta matinada l'aïllament de 16 milions de persones al nord del país per frenar l'expansió del coronavirus. La mesura –que entra en vigor aquest diumenge i s'allargarà fins al 3 d'abril- afecta la totalitat de la Llombardia i 14 províncies més del nord d'Itàlia, entre les quals Venècia, Mòdena, Parma, Piacenza o Rimini. La ciutat de Milà, capital econòmica del país transalpí, també està afectada pel confinament. "Estem afrontant una emergència nacional. Creiem que totes aquestes mesures crearan malestar, comportaran sacrificis, a vegades petits i a vegades molt grans, però aquest és el moment de l'autoresponsabilitat", ha assenyalat el president Conte.

"Tots hem d'entendre que ho hem d'acceptar, que no ens hem d'oposar a aquestes mesures. No ens hem de passar de llestos", ha avisat el primer ministre italià en un missatge televisat poc després de les dues de la matinada. "Hem de tutelar la nostra salut, la salut de les persones que estimem, la salut del nostre territori i, sobretot, la dels nostres avis", ha continuat Conte. De fet, l'ordre de confinament restringeix severament la lliure circulació de persones ja que implica que durant pràcticament un mes no es podrà entrar ni sortir de les zones afectades, considerades el motor econòmic d'Itàlia. En aquesta 'zona vermella' es tancaran escoles, universitats, museus, gimnasos, centres culturals, piscines i estacions d'esquí.

Tampoc podran obrir discoteques i locals similars, però sí bars i restaurants que garanteixin que les persones puguin mantenir un metre de distància entre elles per evitar la difusió del covid-19. Els funerals, casaments i tot tipus d'esdeveniments esportius també estan prohibits fins al 3 d'abril a la Llombardia i a les 14 províncies afectades. En la mesura que sigui possible, els treballadors hauran de treballar des de casa. "Les forces armades tenen autorització per demanar que els ciutadans justifiquin els seus desplaçaments i només s'autoritzaran els que siguin emergències o obligacions professionals irrenunciables", ha precisat Conte. El coronavirus ja ha provocat 233 morts al país transalpí i ha deixat uns 5.000 infectats. Ahir, i en només 24 hores, la xifra de positius per covid-19 a Itàlia va créixer en 1.145 casos.