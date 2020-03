El Rei crida a resistir i a unir-se davant el virus

El Rei Felip VI ha dirigit aquest dimecres un missatge televisat als ciutadans per cridar-los a "resistir" davant l'epidèmia de coronavirus i a unir-se al voltant de l'objectiu de superar-la. "Aquest virus no ens vencerà. Al contrari. Ens farà més forts com a societat, una societat més compromesa, més solidària, més unida. Una societat en peu davant de qualsevol adversitat, ha proclamat.

El Rei ha fet èmfasi que la crisi és "temporal" i la vencerem i superarem. "Aquesta és una crisi temporal. Un parèntesi en les nostres vides. Tornarem a la normalitat. Sens dubte. I ho farem més d'hora que tard: si no abaixem la guàrdia, si tots unim les nostres forces i col·laborem des de les nostres respectives responsabilitats", ha asseverat.

El Rei ha recalcat que "hi ha moments en la Història dels pobles" en què la realitat posa a prova "d'una manera difícil, dolorosa i de vegades extrema" i moments "en què es posen a prova els valors d'una societat i la capacitat mateixa d'un Estat ".

Per això, s'ha mostrat convençut que tots els ciutadans "donaran exemple, un cop més, de responsabilitat, de sentit del deure, de civisme i humanitat, d'entrega i esforç i, sobretot, de solidaritat -especialment amb els més vulnerables-, perquè ningú pugui sentir-se sol o desemparat ".

Després de reunir-se amb el president de Govern i amb el Comitè Tècnic de Gestió del Coronavirus, el Rei ha començat el seu missatge enviant el seu "afecte" als que han perdut familiars per la malaltia i el seu suport als que l'estan patint. També ha dirigit un missatge d'agraïment als que mantenen els serveis públics i molt especialment al sector sanitari.