Crítiques al rei Felip VI per evitar parlar del seu pare en el discurs

El rei Felip VI va rebre ahir crítiques des de diverses formacions polítiques per no haver fet cap esment als suposats negocis irregulars del seu pare, Joan Carles I, en el discurs sobre el coronavirus que va fer dimecres a la nit i que va ser televisat a tot Espanya. Ja durant l'emissió, ciutadans de molts indrets d'Espanya van mostrar la seva queixa amb una sonora cassolada, que ahir justificava el mateix vicepresident del Govern, Pablo Iglesias, en considerar que respon a la «indignació» de molta gent. «Quan la gent vol manifestar- cívicament, respectant, per descomptat, les condicions de l'estat d'alarma, la seva indignació davant de situacions que han molestat molts ciutadans, aquest Govern sempre defensarà la llibertat d'expressió», va argumentar.



«El valor del que és públic»

El posicionament de Pablo Iglesias lliga amb el pronunciament públic que va fer el seu partit, Unides Podem, just després del discurs del monarca. «En temps de crisi i combat es pren consciència del valor del comú, del que és públic, de la res publica. Emociona escoltar les cassoles que diuen #CoronaCiao», es va poder llegir a les xarxes socials de Podem, mentre que, en declaracions a TVE, l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, va reclamar «més explicacions» sobre el presumpte cobrament de comissions per part del rei emèrit i es va mostrar «molt indignada» perquè Felip VI no en parlés en el discurs de dimecres.

Des de Catalunya, els partits nacionalistes també van ser molt crítics amb el discurs del Rei i JxCat va parlar de discurs «estèril», lamentant que no donés explicacions sobre les presumptes irregularitats de Joan Carles I. En aquest context, la formació política va denunciar que «la monarquia és una institució arcaica, ineficient i corrupta». Segons el líder de JxCat al Parlament, Albert Batet, es necessiten «menys discursos estèrils» de Felip VI i més «recursos mèdics, econòmics i socials» per fer front a l'emergència del coronavirus.

De la mateixa manera, el lehendakari basc, Iñigo Urkullu, va afirmar que la protesta que van protagonitzar ciutadans, en forma de cassolada, contra el rei Felip VI és una manifestació de la «llibertat d'expressió». En la mateixa línia, Iñigo Errejón, diputat de Més País, va escriure a les xarxes socials: «El Rei acaba i les cassoles segueixen. No ha estat a l'altura del moment. Per sort els espanyols sí que hi estan».



Rufián lamenta absències

Per la seva part, el portaveu d'ERC al Congrés, Gabriel Rufián, va lamentar ahir les «absències curioses» entre els signants de la petició per crear una comissió d'investigació parlamentària sobre els comptes de la Casa Reial, després que s'hagi sabut que la justícia està investigant unes fundacions amb seu a Panamà relacionades amb Joan Carles I i que haurien rebut diners procedents de comissions per la construcció de l'AVE a l'Aràbia Saudita. Rufián va recalcar la conveniència d'investigar «fins a l'últim euro» dels « business» amb «sàtrapes saudites» que presumptament hauria fet el rei emèrit.