El jutge retira a Iglesias la condició de perjudicat en el cas Villarejo

El jutge de l'Audiència Nacional Manuel García Castellón va revocar al vicepresident segon del Govern i líder de Podem, Pablo Iglesias, la seva condició de perjudicat en la peça del cas Villarejo en la qual s'investiga el robatori del mòbil a l'exassessora del partit Dina Bousselham a finals de 2015. Així ho va acordar el magistrat en un acte de la peça número 10 de la investigació oberta a l'excomissari de la Policia Nacional José Manuel Villarejo.

La Fiscalia Anticorrupció va demanar a l'instructor que retirés la condició de perjudicat a Pablo Iglesias en apreciar contradiccions després de les seves declaracions i les de Dina Bousselham en la causa. En la seva segona declaració com a perjudicada el passat dia 18 Dina Bousselham va assegurar que quan Pablo Iglesias li va donar al juny o juliol de 2016 la targeta del mòbil que havia estat recuperada sis mesos abans, després d'aparèixer de forma anònima a la redacció de la revista Interviú, ja estava malmesa i va assenyalar que va acudir a una empresa per poder recuperar els arxius però va ser impossible. En el seu acte, el jutge destaca que Bousselham va assegurar que desconeixia per què Iglesias havia trigat mig any a lliurar-li la targeta.