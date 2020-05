El Chicle demana la nul·litat del procés i acusa la Policia de «mentir»

L'advocada defensora de José Enrique Abuín Gey, àlies El Chicle, condemnat a presó permanent revisable per l'assassinat de Diana Quer, va reclamar la nul·litat d'un procés que, segons ell «va estar contaminat» per una «presumpció de culpabilitat» contra ell i «no va ser net». «S'han manipulat les proves», va defensar.

Ho va fer durant la vista d'apel·lació celebrada al Tribunal Superior de Xustiza de Galícia (TSXG) per resoldre el seu recurs contra la sentència de l'Audiència Provincial, i que va haver de ser ajornada en dues ocasions per la pandèmia del coronavirus. Segons les normes actuals, les parts van estar a la sala amb mesures de distanciament social i màscares, mentre que l'acusat va seguir la sessió per videoconferència des de la presó. A l'inici, es va fer a més un minut de silenci per les víctimes de la COVID-19.

Per part seva, la família de Diana Quer i la Fiscalia van demanar a l Tribunal Superior de Justícia de Galícia que confirmi la pena de presó permanent revisable imposada a Abuín Gey.

Així, després d'escoltar tant la defensa com a les acusacions pública i privada, el Chicle va afirmar: «No he amagat res. Res més. Moltes gràcies». En una molt breu intervenció abans que l'apel·lació quedés vista per a sentència, l'encausat va donar complet suport a l'al·legat de la seva lletrada i va posar en dubte els treballs policials i pericials en assegurar que «hi ha coses» en què «es pot demostrar» que els investigadors «han mentit».