La destitució del número 3 de la Guàrdia Civil agreuja la crisi

El ministre d'Interior va completar ahir la seva purga a la direcció de la Guàrdia Civil amb la destitució del seu número tres, el tinent general Fernando Santafé -que serà rellevat pel general de divisió Félix Blázquez González-, dies després del cessament del número 1, Diego Pérez de los Cobos, per l'informe sobre el 8-M del cos remès al jutjat.

Després d'aquesta primera destitució, el número dos del cos, el director adjunt operatiu (DAO), el tinent general Laurentino Ceña, va acudir al ministeri per demanar a Marlaska ser destituït, quan només li quedaven uns dies per deixar l'activitat. El general Blázquez era fins ara Autoritat Nacional de Coordinació de les actuacions per fer front a la immigració irregular a la zona de l'Estret de Gibraltar, mar d'Alborán i aigües adjacents.

Per part seva, l'Advocacia de l'Estat, exercint la defensa del delegat del Govern a Madrid, José Manuel Franco, va apel·lar directament a l'Audiència Provincial de Madrid sol·licitant la revocació de l'acte pel qual la jutge Carmen Rodríguez-Medel va obrir la investigació penal per permetre la manifestació del 8-M a Madrid. L'escrit carrega durament contra la instructora, a la qual acusa de convertir la instrucció «en una causa general sobre la gestió de la crisi sanitària» saltant-se fins i tot les suspensions processals vigents a l'estat d'alarma.

El recurs està signat per l'advocada de l'Estat Rosa Maria Seoane -la mateixa que va defensar la tesi de la sedició durant el judici pel Procés independentista a Catalunya-, i va ser presentat el passat 20 d'abril, és a dir, gairebé un mes abans que s'elaborés l'informe de la Guàrdia Civil que es relaciona amb la polèmica destitució de Pérez de los Cobos.



Informe sota sospita

En un altre ordre de coses, l'informe de la Guàrdia Civil sobre les manifestacions del 8-M podria haver usat diversos testimonis manipulats, a més d'ometre informació clau sobre l'expansió de virus. Aquest informe, que ha originat el cessament de Pérez de los Cobos, inclou errors importants. En aquest sentit, assegurava que l'Organització Mundial de la Salut (OMS) va declarar la pandèmia pel coronavirus al gener, quan va ser el 11 de març.

L'informe fa referència a ingerències de Govern per cancel·lar diverses manifestacions a Madrid al mateix temps que encoratjava la població a assistir a la manifestació de l 8-M. En aquest sentit, la Guàrdia Civil sosté que 12 de les 130 concentracions autoritzades entre el 5 i el 14 de març van ser desconvocades a petició de la Delegació de Govern a Madrid «mitjançant trucada telefònica».

No obstant això, El País va explicar els convocants de nou d'aquestes 12 concentracions han desmentit la versió de la Guàrdia Civil i han negat que el Govern els pressionés per cancel·lar la manifestació. «A mi no em va pressionar ningú. Vam cancel·lar l'acte perquè crèiem que era ridícul manifestar-se davant d'un edifici buit», va explicar Diana Chnaiker, convocant d'una de les protestes.