Paluzie guanya les eleccions a l'ANC per davant de Baños

Elisenda Paluzie, actual presidenta de l'Assemblea Nacional Catalana (ANC), ha guanyat les eleccions internes de l'entitat independentista, per davant de l'exdiputat de la CUP Antonio Baños. L'ANC va publicar ahir els resultats provisionals de les votacions per escollir els membres del secretariat nacional de l'entitat, a l'espera que el dia 18 es coneguin els resultats definitius.

Paluzie ha obtingut 6.078 vots, per davant de Baños (5.283), Montse Soler (4.687), David Fernàndez (4.200) i Adrià Alsina (3.677), entre d'altres candidats al secretariat nacional. No serà fins al 20 de juny quan se celebri el ple constituent del nou secretariat nacional, on els membres electes escolliran els quatre càrrecs orgànics: presidència, vicepresidència, secretaria i tresoreria.

Encara que seran, per tant, els 77 membres del secretariat nacional els triïn la persona que presidirà l'ANC, aquests resultats aplanen el camí Paluzie per repetir en el càrrec. Baños, segon classificat en les eleccions, ja va dir que no volia presidir l'entitat, de manera que el resultat pot conduir-lo a la vicepresidència de l'entitat.