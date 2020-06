La Justícia belga reprèn avui el cas de l'extradició de l'exconseller Lluís Puig

El Tribunal de primera instància de Brussel·les reprendrà avui el cas de l'extradició a Espanya de l'exconseller Lluís Puig, amb la celebració de la vista inicialment prevista al març, però que va haver de ser suspesa per l'aturada en la judicatura com conseqüència del coronavirus. Puig, reclamat pel Tribunal Suprem per presumpta malversació de cabals públics en la causa del Procés independentista, està citat a les nou del matí d'avui per comparèixer davant del jutge de la Cambra del Consell de Brussel·les.

Ni la Fiscalia belga ni la defensa de Puig esperen una decisió sobre l'extradició en el mateix dia, ja que l'audiència s'ha fixat perquè les parts presentin les seves últimes al·legacions i conclusions, i assumeixen que el jutge es prendrà més temps per reflexionar abans d'emetre una decisió. En tot cas, quan es conegui la sentència sobre el lliurament de Puig les parts tindran encara la possibilitat de recórrer aquesta decisió davant el Tribunal d'Apel·lació i, en última instància, davant la Cort de Cassació.

L'Ordre Europea de Detenció i Lliurament contra Puig va ser reactivada pel jutge de Tribunal Suprem Pablo Llarena juntament amb la de l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont i el seu conseller de Salut, Toni Comín.