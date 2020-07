Estats Units compra totes les existències del remdesivir

Els Estats Units ha comprat gairebé totes les existències del primer tractament autoritzat contra la covid-19, el remdesivir, fins al setembre. El departament de Salut dels EUA va anunciar ahir en un comunicat la compra de 500.000 dosis al fabricant Gilead i ha assegurat que això representa el 100% de la producció de la companyia al juliol i el 90% de l'agost i setembre. «El president Donald Trump ha tancat un acord increïble per garantir que els americans tinguin accés al primer tractament autoritzat contra la covid-19», va afirmar el secretari del departament de Salut, Alex Azar.

Gilead va anunciar dilluns passat que vendrà el remdesivir a 390 dòlars la dosi, el que equival a uns 2.340 dòlars per pacient. Per als països en vies de desenvolupament la companyia estatunidenca ha arribat a acords amb fabricant de genèrics per vendre el tractament a un preu més baix.

L'Agència Europea del Medicament (EMA, per les seves sigles en anglès) ha recomanat recentment autoritzar la comercialització condicional de l'antiviral remdesivir per tractar la covid-19 en adults i adolescents de 12 anys amb pneumònia greu que requereixen oxigen suplementari, convertint-se en el primer medicament contra la covid-19 recomanat per a la seva autorització a la Unió Europea.

El cost anunciat dilluns passat pel laboratori Gilead Science s'oferirà a tots els governs dels països desenvolupats de tot el món on remdesivir està aprovat o autoritzat per al seu ús. Es tracta d'una quantitat «molt per sota» del valor habitual que sol establir d'acord amb el valor que proporciona el medicament. D'aquesta manera, el laboratori assegura que busca garantir un accés «ampli i equitatiu» en un moment de necessitat mundial urgent i proporcionar estalvis nets immediats per als sistemes d'atenció mèdica.

Per als Estats Units, donades les característiques del seu sistema sanitari, el preu serà de 520 dòlars per vial (462,8 euros) en el cas de les per a les companyies d'assegurances privades.

«Amb els programes governamentals implementats, juntament amb assistència addicional de Gilead segons sigui necessari, creiem que tots els pacients tindran accés al medicament», va aclarir el laboratori sobre aquest tema.



Producció garantida a Espanya

Davant la preocupació per les provisions del medicament a Espanya, el Ministeri de Sanitat es va pronunciar ahir i va assegurar que la producció de remdesivir està garantida per fer front «a la situació actual i a possibles brots» de covid-19 dins de les indicacions actuals del fàrmac, és a dir, en adults i adolescents majors de 12 anys amb pneumònia que requereixin oxigen.

Segons fonts de Sanitat, l'Agència Espanyola de Medicaments i Productes Sanitaris «roman en comunicació constant amb la companyia per a avaluar regularment la situació». «L'Agència porta fent un seguiment de producció i consums d'aquest fàrmac des d'abans de l'inici de l'estat d'alarma», van afegir.