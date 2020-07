Escorcollen una parcel·la a Alemanya en relació amb la desaparició de Madeleine

La policia alemanya va escorcollar ahir una parcel·la als voltants de Hannover (centre del país) en relació amb el cas de la desaparició i el presumpte assassinat de la nena britànica Madeleine McCann el 2007, pel qual està sent investigat un ciutadà alemany. Segons va informar el diari local Hannoversche Allgemeine, agents de l'Oficina Federal de la Policia Criminal (BKA) i de la Policia regional de l'estat federat de Baixa Saxònia van participar en l'escorcoll d'una parcel·la ajardinada, que va ser desbrossada i excavada durant aquestes indagacions.

Una portaveu de la Fiscalia de Braunschweig va confirmar que l'operació està relacionada amb Christian B., l'alemany de 43 anys amb antecedents d'abusos sexuals a menors del qual sospita que va segrestar i va assassinar la petita a l'Algarve portuguès fa 13 anys.

No obstant això, la portaveu, les declaracions de la qual van ser reproduïdes pel diari Bild, no va especificar quina és exactament la relació del sospitós amb la parcel·la ni quin era l'objectiu de l'escorcoll portat a terme per part dels agents, que van ser fotografiats utilitzant palets i un gos de recerca.

El sospitós, que ha estat condemnat 17 vegades per diferents delictes, des d'agressió fins a abusos sexuals, compleix actualment condemna per tràfic de drogues a la ciutat de Kiel, situada al nord d'Alemanya. El senyal del seu telèfon mòbil el situa prop del lloc en el qual va desaparèixer Madeleine.

Sense acusació formal

No obstant això, la Fiscalia no ha presentat encara una acusació formal contra Christian B. com a c0nseqüència que no compta encara amb indicis suficients de la seva presumpta autoria.