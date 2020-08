El president del Govern reitera que ha de ser la Casa del Rei qui aclareixi el destí de Joan Carles I

El president del Govern, Pedro Sánchez, va remetre a la Justícia davant el procés pel qual han estat imputats Podem i diversos dels seus càrrecs per finançament il·legal, i va demanar que siguin Zarzuela o el mateix Joan Carles I els qui decideixin si revelen el parador de l'anterior cap de l'Estat.

Sánchez no va entrar a fer comentaris sobre aquestes dues qüestions i es va limitar a assenyalar els àmbits en què considera que s'ha de donar resposta en tots dos casos. Els informadors li van plantejar si la forma en què s'ha dut a terme la sortida del rei Joan Carles d'Espanya ha beneficiat o no una institució com la corona, i si ja podia comentar el lloc on es troba el monarca. El cap de l'executiu no va voler fer cap comentari més enllà del que ja havia manifestat el dia després de conèixer-se la decisió del Rei emèrit.

Va afegir que les converses que manté amb Felip VI són confidencials, que el poder executiu i la direcció de l'Estat són dues institucions diferents i que les qüestions que estiguin relacionades amb el rei Joan Carles han de ser comunicades per ell mateix o per la Casa Reial.

Tampoc va voler opinar sobre el procés pel qual ha estat imputat el seu soci de coalició, Podem, i diversos càrrecs d'aquest partit després d'una denúncia del seu exadvocat José Manuel Calvente per finançament il·legal. «Màxim respecte al poder judicial i a la seva feina», va afirmar.

Per part seva, el secretari de Relacions amb la Societat Civil i Moviments Socials de Podem, Rafa Mayoral, va criticar que «tot val» contra la seva formació política.