La xifra de contagis es dispara a Espanya: 2.935 en només 24 hores

Sanitat va registrar ahir el major nombre de contagis de coronavirus des de finals de maig: en les últimes 24 hores han aparegut gairebé 3.000 casos, en concret 2.935 -gairebé el doble que dimecres-, tot i que cal tenir en compte que en aquest balanç estan inclosos els que dimecres no va poder aportar la Comunitat de Madrid. En tot cas, l'epidemiòleg Fernando Simón va explicar que el 50% dels casos que s'estan produint en els últims dies són de persones que no mostren símptomes. Amb aquestes últimes xifres, són ja 337.334 els contagiats a Espanya des de l'inici de la pandèmia.

La comunitat de Madrid ha bolcat en el registre de Sanitat 842 nous casos en les últimes 24 hores, però l'autonomia que encapçala els contagis, sense sumar dies anteriors, és el País Basc, amb 545, seguit d'Aragó, amb 418, i ja més lluny Catalunya, que està fent proves massives de diagnòstic, amb 164, i Galícia amb 107.

Aragó, una de les comunitats que més preocupava per les últimes dades, porta diversos dies d'estabilització, segons Simón, i fins i tot s'està veient una millora, tot i que va fer una crida a no confiar-se perquè en alguns barris hi podria haver una transmissió. En els darrers set dies han mort 70 persones per coronavirus, 20 a Aragó i 14 a Galícia.

Per altra banda, també avancen amb força els ingressos hospitalaris, amb 953 la setmana passada (129.009 a nivell global en la pandèmia): 85 a Andalusia, 199 a Aragó, cinc a Astúries, 27 a Balears, 33 a les Canàries, 17 en Cantàbria, un a Castella-la Manxa, 61 a Castella i Lleó, 68 a Catalunya, un a Ceuta, 96 a la Comunitat Valenciana, 9 a Extremadura, 43 a Galícia, 228 a Madrid, 2 a Melilla, 32 a Múrcia, 28 a Navarra, 14 al País Basc i 4 a la Rioja.

Paral·lelament, s'han registrat 51 pacients a unitats de cures intensives (11.926 en el còmput general a Espanya): set a Andalusia, cinc a Aragó, tres a Balears, tres a Canàries, tres a Cantàbria, un a Castella -La Manxa, tres a Castella i Lleó, tres a Catalunya, sis a la Comunitat Valenciana, dos a Galícia, nou a Madrid, un a Múrcia, quatre a Navarra i un al País Basc.

En un altre ordre de coses, la Confederació Empresarial d'Organitzacions Empresarials (CEOE) va animar la societat a usar l'aplicació Radar Covid llançada per la Secretaria d'Estat de Digitalització i Intel·ligència Artificial, per evitar els contagis i els rebrots i que es produeixi un nou confinament que aturi l'economia, ja que tindria «conseqüències catastròfiques i irreversibles».



Eina «important»

En un comunicat, la CEOE va explicar que de cara al proper setembre, els empresaris proposaran a la resta d'agents en l'àmbit del diàleg social aprofundir en aquest projecte, amb l'objectiu que aquesta «important eina» tingui una aplicació més desenvolupada en el marc de l'empresa. L'objectiu, va explicar, és ajudar a protegir els treballadors i protegir també l'activitat econòmica, intentant de manera «localitzada i efectiva» detectar qualsevol possible brot que es pugui donar, preservant la privacitat dels usuaris.