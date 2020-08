Els metges atribueixen a un «trastorn metabòlic» l'estat de Navalni després de descartar l'enverinament

Els metges que tracten a Alexei Navalni han defensat aquest divendres que el principal diagnòstic que remenen respecte a l'ocorregut a l'opositor rus, en coma en un hospital d'Omsk, és que hagi pogut sofrir un "trastorn metabòlic", després d'haver descartat prèviament que la seva situació sigui resultat d'un enverinament.

"Avui tenim diversos diagnòstics, el principal, al qual més ens inclinem, és un desequilibri de carbohidrats, un trastorn metabòlic", ha explicat a la premsa el cap mèdic de l'hospital en què està ingressat, Alexander Murajovski. "Això pot ser causat per una forta caiguda del sucre en la sang en l'avió, la qual cosa va provocar la pèrdua del coneixement", ha afegit, segons informa l'agència de notícies Sputnik.

Prèviament, el cap mèdic adjunt de l'hospital BSMP-1 d'Omsk, Anatoli Kalinichenko, havia anunciat que comptaven amb "un diagnòstic gairebé complet", que deixava pràcticament descartada la hipòtesi de l'enverinament plantejada des del primer moment per l'entorn de l'opositor.

"El diagnòstic d'enverinament probablement segueix en el nostre subconscient, però no creiem que el pacient l'hagi sofert", ha afirmat. "Els exàmens que s'han fet fins avui no han revelat la presència ni tampoc els rastres de toxines en la sang o en l'orina", ha asseverat Kalinichenko.

"Hi ha un diagnòstic, hi ha complicacions i un estat que es correspon amb el diagnòstic que hem realitzat. Lamentablement, no puc donar-ho a conèixer, però ho hem comunicat a l'esposa i al germà del nostre pacient", ha precisat el responsable mèdic.

Per part seva, el president de la Fundació Anticorrupció (FBK) creada per l'opositor, Ivan Zhdanov, havia sostingut que la substància que se li hauria subministrat no és només perillosa per a Navalni sinó també per als qui estan al seu voltant. "Tots al seu al voltant han d'usar vestits protectors", ha comptat Zhdanov, citant les paraules d'una representant de la Policia de transport que no va voler aclarir la substància al·legant "el secret del sumari".

Navalni va haver de ser hospitalitzat d'urgència el dijous en Omsk, després que l'avió en el qual viatjava des de Tomsk a Moscou realitzés un aterratge d'emergència pel fet que l'opositor va començar a sentir-se malament. El seu portaveu, Kira Yarmish, va denunciar des d'un primer moment que hauria estat enverinat amb alguna substància en el te que va prendre al matí en l'aeroport.

En els últims anys, Navalni s'ha convertit en la cara més visible de l'oposició al president rus, Vladimir Putin, encapçalant nombroses protestes en contra seva i sent detingut en repetides ocasions per les autoritats russes.