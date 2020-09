Arriba el primer assaig de la vacuna contra la covid a Espanya

Espanya començarà aquest dilluns, 14 de setembre, amb el primer assaig clínic per a la vacuna contra la covid en la fase 2, en humans, que desenvolupa la farmacèutica Janssen als hospitals madrilenys de La Paz i La Princesa, i en el Marqués de Valdecilla de Santander.

La vacuna de Janssen es provarà en 190 voluntaris de dos grups, un de 18 a 55 anys i un altre de 65 i més, i aquest assaig de fase 2 durarà entre quatre i sis mesos.

A La Paz i en La Princesa s'han seleccionat a 75 voluntaris i a Santander 40, als qui es començarà a subministrar les primeres dosis a tots els participants de l'estudi des d'aquest dilluns fins al 22 de setembre.

Estar sans, no haver tingut la covid-19 i acceptar unes condicions per a un assaig clínic han estat els requisits d'aquests voluntaris per a provar la vacuna.

La farmacèutica assegura que els resultats preclínics "han demostrat que donen molt bona protecció enfront del coronavirus perquè preveuen la replicació del virus en diferents nivells de les vies respiratòries".

En declaracions a Efe Alberto Borobia, investigador del servei de Farmacologia Clínica i la Unitat Central de Recerca Clínica i Assajos Clínics (UCICEC) de l'Hospital de La Paz, ha assenyalat que una vegada subministrades les dues dosis a tots els voluntaris, s'administra dosis baixes de vacuna "per a simular una infecció i avaluar si l'organisme del voluntari genera o no anticossos neutralitzadors enfront d'aquests antígens que se li han injectat".

"No provoques una infecció perquè és una vacuna que no és d'un virus, no és del virus atenuat, sinó que és un organisme modificat genèticament, és un adenovirus en el qual se li insereix en una de les seves seqüències una de les proteïnes del coronavirus", ha explicat Borobia, que ha comentat que tot aquest procediment es prolongarà entre 14 i 16 mesos.

En condicions normals, s'esperaria a la conclusió de la fase 2 de l'assaig perquè doni principi la fase 3, que consisteix a avaluar l'eficàcia del fàrmac, i el termini perquè la vacuna estigui llesta seria d' "entre un i dos anys".

A més d'Espanya, l'assaig es realitzarà en altres dos països europeus, Bèlgica i Alemanya. La fase 1 ja s'ha fet als Estats Units i Bèlgica.

En total participaran 550 voluntaris sans dels tres països europeus per tal d'avaluar el rang de les dosis i les diferents pautes d'administració.

Aquesta vacuna, denominada Ad26.COV2.S, fa servir una tecnologia basada en un adenovirus recombinant no replicatiu per a generar una resposta immunològica enfront d'una de les proteïnes del coronavirus.

Els assajos són imprescindibles per tal de garantir la qualitat, seguretat i eficàcia de les vacunes, ha informat el Ministeri de Sanitat en un comunicat.