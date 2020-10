Brussel·les obre un expedient d'infracció al Regne Unit per trencar l'acord del Brexit

La Comissió Europea (CE) va anunciar ahir l'obertura d'un procediment d'infracció contra el Regne Unit per no haver retirat abans de finals de setembre el projecte de llei que viola l'acord sobre la retirada britànica de la Unió Europea (UE). L'anunci el va fer la presidenta de la CE, Ursula von der Leyen, durant una breu compareixença en què no va admetre preguntes.

En concret, la política alemanya va assegurar que Brussel·les ha enviat a Londres una carta d'emplaçament, el primer pas en el procediment d'infracció comunitari, a la qual el Regne Unit ha de respondre en el termini d'un mes amb les seves observacions. Si la resposta o les mesures del Govern britànic no satisfan l'Executiu comunitari, es passaria a la segona fase del procés amb l'enviament d'un dictamen motivat i si l'incompliment persisteix, el cas pot acabar, en última instància, davant del Tribunal de Justícia de la Unió Europea.

«El termini per retirar el projecte legislatiu va vèncer ahir. Les parts problemàtiques no s'han eliminat. Per tant, aquest matí la Comissió ha decidit enviar una carta d'emplaçament al Govern del Regne Unit. Aquest és el primer pas en un procediment d'infracció», va explicar Von der Leyen.

La presidenta de la Comissió Europea va destacar que la missiva «convida el Govern del Regne Unit a enviar les seves observacions en el termini d'un mes». «A més d'això, la Comissió seguirà treballant dur en una implementació completa i a temps de l'acord de retirada. Mantenim els nostres compromisos», va assenyalar.

El projecte de llei de Mercat Intern del Govern britànic modificaria aspectes de l'acord de retirada relatius a la frontera irlandesa. En concret, canviaria algunes normes sobre la circulació de béns entre Irlanda del Nord i l'illa de Gran Bretanya, dissenyades per poder mantenir oberta la duana entre les dues Irlandes quan el territori britànic hagi quedat fora de la unió duanera europea. Londres s'ha negat de moment a retirar el projecte de llei, tot i haver reconegut explícitament que viola la legislació internacional i les crítiques a nivell internacional i també intern.

Brussel·les havia exigit al Regne Unit retirar els apartats contraris a l'acord de retirada abans de finals de setembre i, en no haver-ho fet, ha optat per obrir el procediment d'infracció.

«Aquest projecte de llei és, per la seva pròpia naturalesa, una violació de l'obligació de bona fe establerta en l'acord de retirada. A més, si s'adopta tal com és ara, estaria en total contradicció amb el protocol sobre Irlanda i Irlanda del Nord», va argumentar Von der Leyen.



Novena ronda de negociació

En paral·lel a l'obertura del procediment d'infracció, Londres i Brussel·les han mantingut aquesta setmana la novena ronda de negociació sobre la seva relació després del Brexit, unes converses que han quedat totalment marcades per la desconfiança que ha generat el projecte legislatiu britànic.

Per part seva, el Govern britànic respondrà «en el moment oportú» a la Comissió Europea, va assenyalar un portaveu oficial a Londres. «Respondrem a la carta en el moment oportú. Ja hem detallat clarament quines són les nostres raons per introduir les mesures relacionades amb el protocol d'Irlanda de Nord», va apuntar l'esmentada font del Govern britànic.



L'aclariment de Johnson

Per part seva, el primer ministre britànic, Boris Johnson, ha assegurat en tot cas que no té cap intenció d'alterar el tractat si les dues parts arriben a un acord sobre la seva futura relació abans que finalitzi el període de transició del Brexit, a finals de desembre.