Una jove de 17 anys es treu la vida a la Corunya després de patir assetjament

Una dotzena d'associacions gallegues en defensa dels drets del col·lectiu LGTBI -entre elles Ales Corunya, LesCoruña, Arelas o Amizando- van unir ahir les seves veus en un manifest conjunt per lamentar la mort d'una jove de 17 anys de la localitat de Rois que patia assetjament per la seva condició sexual i que es va suïcidar, segons indiquen les entitats, "perquè no podia suportar tant odi". Un succés que el col·lectiu LGTBI gallec qualifica d'"assassinat social".

En el manifest, les associacions relacionen el suïcidi amb el fet que la jove, que també havia patit bullying en la seva etapa escolar, estigués sent víctima d'assetjament "per ser bisexual". "Totes i cadascuna de les persones que l'odiaven per ser bisexual, i que l'hi van demostrar, són les seves assassines", denuncien.

Així mateix, també incideixen en la responsabilitat dels que "tampoc la van recolzar" i que "van mirar a una altra banda quan era agredida, per por o per indiferència". "Totes les persones amb capacitat per actuar, que sabien el que passava, però que no es van posicionar ni es van implicar prou, són còmplices del seu assassinat", asseveren.