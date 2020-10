Boris Johnson anuncia un confinament d'un mes a Anglaterra

El primer ministre britànic, Boris Johnson, ha anunciat aquest dissabte un confinament d'un mes que començarà dijous que ve i acabarà en principi el 2 de desembre. La població només podrà sortir de casa per raons justificades: educatives, sanitàries, laborals o per proveir-se.

Johnson ha comparegut en roda de premsa Downing Street i ha subratllat que "no hi ha alternativa" a aquest segon confinament per atallar els contagis de coronavirus. "Cap primer ministre responsable" podria ignorar l'increment de contagis a Anglaterra, ha destacat.

A més, ha advertit que aquest hivern podria haver-hi més morts que en la primera ona de la pandèmia de la passada primavera si no es prenen mesures dràstiques.