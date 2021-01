El Parlament de Portugal aprova la llei d'eutanàsia

El Parlament de Portugal va aprovar ahir finalment la despenalització de l'eutanàsia. Es tracta d'una llei impulsada pels principals partits de l'esquerra -excepte els comunistes- i que converteix a Portugal en el quart país europeu a aplicar aquesta legislació després dels Països Baixos, Bèlgica i Luxemburg.

El text, consensuat amb ecologistes i liberals, permet la mort assistida dels pacients amb «sofriment intolerable o lesió definitiva», sempre que siguin ciutadans nacionals, majors d'edat i hagin reiterat la seva voluntat en les diferents etapes del procés. La llei estipula que la mort assistida podrà dur-se a terme en els centres del servei nacional de salut o en aquells altres que triï el pacient, sempre que disposi de «condicions clíniques i de confort adequades», precisa la llei.

La norma exigeix que almenys dos metges certifiquin la gravetat de la malaltia i expliquin a la persona afectada tots els tractaments disponibles de cures pal·liatives. En cas que algun d'ells tingui dubtes sobre la salut mental del pacient, haurà de demanar l'avaluació d'un especialista en psiquiatria. «És un procés complex i molt segur perquè no pugui ser pres a la lleugera», diu la diputada socialista Isabel Moreira, una de les impulsores de la iniciativa.

La llei va ser aprovada malgrat les crítiques de l'Església i de líders polítics, inclosos alguns membres del Partit Socialista. Dilluns passat, més d'una vintena d'alcaldes (entre ells els de Porto i Braga) van signar un manifest demanant una «reconsideració» en aquesta matèria, que van qualificar com a «negligència social». Diverses organitzacions religioses han lamentat que el Parlament aprovi aquesta legislació «en una hora ombrívola per a Portugal», en referència a la greu situació de la pandèmia al país.

Referèndum rebutjat

Els partits impulsors de la iniciativa van rebutjar a finals d'octubre la celebració d'un referèndum que determinés el grau de suport popular. Una proposta presentada al Parlament per 95.000 signants i que va comptar amb el suport dels democratacristians (CDS) i de gran part del principal partit de l'oposició, el conservador PSD, que va donar llibertat de vot. Els representants de l'esquerra han justificat la seva decisió al·legant que «la dignitat i l'autonomia de les persones no han de ser confirmades». Segons una enquesta publicada fa poc menys d'un any més d'un 50% dels portuguesos estan a favor de la mort assistida, enfront d'un 25% que està en contra.