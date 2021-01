Investiguen dos agents i un funcionari per la fuga de dos presos

Dos guàrdies civils i un funcionari de presons estan sent investigats per la fuga que es va produir el passat 5 de desembre de la presó madrilenya de Valdemoro de Jonathan Muñiz Alcaide, conegut com «El Piojo», i el seu germà Miguel Àngel, experts en butrons i allunatges i que estan encara en parador desconegut.

Informes que han estat elaborats per la Guàrdia Civil i Institucions Penitenciàries assenyalen dos guàrdies civils, d'una banda, i un funcionari de la presó, de l'altra, per haver actuat de forma negligent o haver facilitat aquesta fugida, segons va informar ahir El País i van confirmar fonts de la investigació.

En el cas dels guàrdies civils, segons van explicar les mateixes fonts, se'ls ha obert un expedient disciplinari per poder apreciar si hi va haver negligència en la seva actuació i, en funció del resultat del mateix, es farà una proposta de sanció.

Les circumstàncies de la fugida les està investigant un jutjat de Valdemoro, al qual s'enviaran els informes i que serà el que decideixi la possible rellevància penal de l'actuació portada a terme per part dels guàrdies i el treballador de la presó.

Els dos germans van aconseguir escapolir-se seguint un pla preparat, pel qual van aconseguir primer la clau d'un magatzem conegut com a «habitació de maletes», on es guarden pertinences dels presos que no poden tenir a la cel·la.

Van anar serrant a poc a poc els barrots de la finestra d'aquesta habitació fins a aconseguir treure'ls i saltar a una teulada que dona a una zona d'aïllament, on no hi havia presos, per des d'allà poder arribar a la tanca perimetral de la presó. Un cop van saltar aquesta tanca, van fer el mateix amb el mur que dona al carrer, de set metres d'altura i que té ganivetes a la part superior.