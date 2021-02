Sánchez mostra la seva «pertorbació i incomoditat» davant la regularització de Joan Carles I

El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha expressat aquest divendres el seu "rebuig" a les "conductes incíviques" del rei emèrit, Joan Carles de Borbó, que acaba de regularitzar 4 milions d'euros rebuts de la fundació Zagatka, però ha demanat que es diferenciï entre les actuacions "d'una persona", el rei emèrit, i la institució monàrquica. Segons Sánchez, l'actual cap de l'Estat, Felip VI, ha fet un "punt i a part" respecte als comportaments del seu predecessor pel que fa a "l'exemplaritat" i la "transparència". Sánchez també ha defensat l'actuació "professional" de l'Agència Tributària, que ha permès la regularització perquè no ha notificat prèviament a l'exmonarca cap actuació per aquests diners.

El president espanyol ha comparegut als jardins de La Moncloa, en un format inèdit i en una roda de premsa anunciada per sorpresa a mig matí. Ha recordat que en ocasió de l'anterior regularització del rei emèrit ja va comparèixer per manifestar la "pertorbació i incomoditat" del seu executiu, però ha demanat que no es vinculi la Casa Reial a la qüestió perquè "aquí no s'està jutjant a institucions".

"Quan hi ha dubtes sobre el comportament d'un diputat no es qüestiona el Congrés, sinó el comportament d'una persona, i en aquest cas no es qüestiona una institució, la Casa Reial, sinó que es posa en qüestió i es mostren dubtes sobre una persona".

Segons Sánchez, "és evident que si algú ha comès irregularitats les ha de reparar, només faltaria", però "la Casa Reial ha marcat un abans i després a favor de la transparència i l'actual cap de l'Estat té tot el meu suport".

Pel que fa a l'actuació de l'Agència Tributària, ha afirmat que "no s'ha de qüestionar" la seva actuació, que ha estat "professional". La regularització fiscal dels diners per part de Joan Carles de Borbó, ha dit, "entra en els drets que tenen tots els contribuents, i si s'han comès irresponsabilitats en les obligacions fiscals cal reparar-les".